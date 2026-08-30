رونمایی از نخستین دپارتمان بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در الکامپ

رضا گنجوی، معاون استراتژی کانون ایران نوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت شرکت نوین کیش ایرانیان در نمایشگاه الکامپ و برنامه‌های این شرکت برای ارائه به مخاطبان اظهار کرد: قاعدتاً موضوع اصلی نمایشگاه هوش مصنوعی است.

وی افزود: ما دو بخش داریم؛ یکی استفاده از هوش مصنوعی که می‌شود از سیستم‌ها استفاده و با آنها کار کنیم و بخش دوم، یک ادبیات مهم‌تر به نام «AI Native» است.

گنجوی ادامه داد: «AI Native» کمپانی‌ها یک مفهوم جدید است که می‌گوید سازمان‌ها نباید صرفاً بر اساس مدل‌های قبلی خود به کارکنانشان بگوید که فرایندها را AI-based کنند؛ بلکه باید فرض کنند ساختار، پتانسیلی به نام هوش دارد و اگر قرار بود یک سازمان جدید با قابلیت‌های بیزینسی جدید ایجاد کنند، چگونه این ساختار را ایجاد می‌کردند.

معاون استراتژی کانون ایران نوین گفت: این مدل دوم، بیشتر از اینکه ما درباره پلتفرم حرف بزنیم، ۳۰ درصدش پلتفرم، ۴۰ درصدش ایجاد فرهنگ و ۳۰ درصد دیگرش بازتعریف ساختار مبتنی بر AI است.

وی با بیان اینکه این موضوع عملاً یک دیجیتال ترنسفورم است، اظهار کرد: ما در حوزه بازاریابی و برند، از «AI Native Marketing Department»ها رونمایی می‌کنیم؛ دپارتمان‌های جدیدی که می‌توانند برای سازمان‌ها شکل بگیرند و این قابلیت را به سازمان‌ها بدهند که با پیاده‌سازی آن، بهره‌وری خودشان را ده‌ها برابر افزایش دهند، هزینه‌ها را به صورت چشمگیر کاهش دهند و خروجی‌های بسیار قوی‌تری بگیرند.

گنجوی افزود: ما از نخستین Ai native brand agency ها نیز در آنجا رونمایی می‌کنیم. در این حوزه هم پلتفرم داریم و هم یک مدل عرضه می‌کنیم برای اینکه چگونه فرهنگ‌سازی کنیم، چگونه بازتعریف کنیم و چگونه پلتفرم‌ها را در آنجا پیاده کنیم.

وی درباره سابقه اجرای این مدل گفت: مدل عرضه‌شده از حالت یک MVP خارج شده و در ۲۰ هلدینگ ایرانی پیاده شده، نقدهای آن گرفته شده و در ۱۰ کمپانی خارج از ایران نیز پیاده‌سازی شده و آزمون خود را پس داده است. حالا داریم در قالب اسکیل، آن را عرضه می‌کنیم.

معاون استراتژی کانون ایران نوین مهم‌ترین مزیت این مدل را توسعه دامنه خدمات ایران نوین عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین مزیتی که ایجاد می‌کند این است که خدمات ایران نوین که تا قبل از این بیشتر در خدمت شرکت‌هایی بود که وارد حوزه رسانه‌های انبوه می‌شدند، حالا قابلیت اسکیل کردن به شرکت‌های متوسط و بزرگ را هم دارد و صرفاً برای یک مجموعه خاص نیست.

وی تأکید کرد: برای همین ما می‌گوییم تجربه بازاریابی به توان ایران نوین در بستر AI انجام می‌شود.

فاصله الکامپ با نمایشگاه‌هایی مانند جیتکس

گنجوی در ادامه درباره تأثیر نمایشگاه الکامپ بر کسب‌وکارها اظهار کرد: ما یک مسئله خیلی کلیدی داریم که باز هم برمی‌گردد به AI. وقتی نمایشگاه‌های خارج از ایران را مثل جیتکس می‌بینیم، پاتوق مدیران عامل است.

وی افزود: دلیل این موضوع این است که نگاه نسبت به این نمایشگاه‌ها دیگر صرفاً یک زیرساخت IT نیست، بلکه زیرساخت تحول است. وقتی درباره جیتکس در امارات یا نمایشگاه‌های مشابه در خارج از ایران حرف می‌زنیم، مدیران عامل با امید تحول در سازمانشان و دیدن آینده سازمانشان به آنجا می‌آیند.

معاون استراتژی کانون ایران نوین ادامه داد: الکامپ هنوز که هنوز است، بیشتر بچه‌های IT، کسانی که نگاه تکنیکال و نرم‌افزاری دارند یا استارتاپ‌ها به آنجا می‌روند.

وی گفت: این در حالی است که در دنیا می‌گویند همه سازمان‌هایی که به تحول نیاز دارند، مهم‌ترین ابزار تحولشان ایجاد این سیستم‌های زیرساختی است.

گنجوی با اشاره به فاصله موجود میان الکامپ و نمایشگاه‌هایی مانند جیتکس اظهار کرد: به نظر می‌رسد بین الکامپ و جیتکس یا مفاهیمی مثل این، یک گپ معنادار وجود دارد؛ از یک نمایشگاه حوزه فین‌تک و IT به یک نمایشگاه حوزه تحول کل سازمانی.

وی افزود: من فکر می‌کنم آن رودمپ زمانی محقق می‌شود که نگاه متولیان دیگر صرفاً این نباشد که برویم شرکت‌های حوزه تک و غیره را درگیر کنیم، بلکه از این نمایشگاه برای تغییر پارادایم فرهنگی و بیزینسی استفاده کنیم. الکامپ هنوز چنین جایگاهی را در ایران ندارد و بیشتر یک نمایشگاه تکه‌ای است.

تکنولوژی زمانی نتیجه می‌دهد که مخاطب آن کل بیزینس باشد

معاون استراتژی کانون ایران نوین درباره تأثیر نمایشگاه الکامپ بر جامعه تکنولوژی نیز گفت: ما یک چیزی داریم به نام تکنولوژی و یک چیزی داریم به نام بیزینس. به نظر می‌رسد مسئله اصلی که هنوز داریم این است که وقتی اسم تکنولوژی را می‌بری، انگار متولی متمرکزی در سازمان‌ها دارد.

وی تصریح کرد: در حالی که تکنولوژی زمانی نتیجه می‌گیرد که مخاطبش کل بیزینس‌ها باشد. من فکر می‌کنم موضوع اصلی این است که اگر ما اینجا را به جای نمایشگاه تک، نمایشگاه تحول ببینیم، آن وقت تغییرش بسیار معنادارتر است.

گنجوی افزود: الان ۷ درصد مارکت ممکن است بیاید و تمرکز کند و بگوید یک اتفاقی می‌افتد، ولی وقتی نمایشگاه تحول باشد، یک دفعه کل جامعه تحت تأثیرش است.

وی ادامه داد: زمانی الکامپ، الکامپ است که مثل نمایشگاه کتاب تمام جامعه درگیرش بشود؛ نه یک گروه نخبه‌ای که دارند فقط درباره تک کار می‌کنند. آن زمان می‌توانیم بگوییم توانستیم تکنولوژی را در اختیار انبوه قرار بدهیم. تا آن فضا فاصله داریم و من فکر می‌کنم الان محل عرضه است برای خودش.

معاون استراتژی کانون ایران نوین با اشاره به عدم حضور برخی اپراتورها در این نمایشگاه اظهار کرد: به عنوان مثال، من شنیدم دو اپراتور ما حضور پیدا نکردند. چرا حضور پیدا نکردند؟ شاید احساس نمی‌کنند چیزی برای بیزینس کردن، وجود دارد. حس نمی‌کنند اگر نروند اتفاق بزرگی می‌افتد. احساس می‌کنند اگر نروند، دیگران خیلی ضرر کرده‌اند یا نمایشگاه ضرر کرده است.

وی تأکید کرد: در حالی که در دنیا باید جوری باشد که اگر اینجا بشود آوردگاهی که من نمی‌توانم نروم، این کار درست است.

آینده برند و بازاریابی از اینجا آغاز می‌شود

گنجوی در پایان گفت: ما یک ادعایی داریم و می‌گوییم آینده برند و بازاریابی از اینجا آغاز می‌شود.

وی افزود: وقتی ما درباره آینده حرف می‌زنیم، درباره تحول در کل مکانیزم‌های فکری انسان حرف می‌زنیم. حتماً یکی از پیشنهادهای من این است که بیایند و ببینند آینده بازاریابی و برند چگونه می‌تواند یک انقلاب در درونش اتفاق بیفتد و فکر می‌کنم آنجا بتوانیم این را عرضه کنیم.