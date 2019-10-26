به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران دیماه سال جاری اولین رویداد تجربه محور روابط عمومی ایران در قالب شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار می شود. رویدادهای تجربه محور به دلیل نوآوری و منحصر به فرد بودن، بسیار تاثیرگذار هستند. اما این خصوصیات و تجربه ها می تواند در رویدادهای علمی مانند کنفرانس روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرند. اگر این کار به خوبی انجام شود خواهید دید درصد زیادی از شاغلان روابط عمومی، تمایل بیشتری به شرکت در این گونه رویدادها دارند. بعلاوه این روش برای افزایش توجه به تجربه ها و ایده های ناب روابط عمومی ها و تحریک ذهن شرکت کنندگان با تشویق مشارکت فعال آنها در برگزاری کنفرانس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از نگاه برگزار کنندگان این رویداد چنین برنامه هایی این توانایی را دارند که تجاربی ماندگار برای مخاطبانش به همراه داشته باشند و تعامل شخصی و حرفه ای شاغلان روابط عمومی را تسهیل کند و مزیت های دیگر...

در این رویداد قرار است کرسی تخصصی «رویازی» روابط عمومی در ایران هم تأسیس شود که فعالیت های آن در سال جاری با این محورهای همراه خواهد بود:

برنامه شماره 1: تهیه و انتشار یک مقاله پژوهشی است که به اهمیت و کاربرد خلاقیت، نوآوری، ایده پردازی و تجربه محوری در روابط عمومی مبتنی بر ادبیات و بررسی مقاله های این حوزه می پردازد.

برنامه شماره 2: برگزاری نخستن رویداد تجربه محور روابط عمومی در ایران: این رویداد با برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی آغاز می شود.

برنامه شماره 3: برگزاری نخستین جشنواره تجربه محور روابط عمومی در ایران به منظور معرفی تجربه های معنادار، خلاق، آموزشی، کاربردی و منحصر به فرد جامعه روابط عمومی و تجلیل از صاحبان ایده های برتر.

برنامه شماره 4: تهیه و انتشار راهنمایی در مورد "ابزار نوآوری و خلاقیت" تا به شاغلان روابط عمومی کمک کند پتانسیل خلاقیت را در خود کشف کنند.

برنامه شماره 5: ایجاد تریبون 15 دقیقه ای برای بهره برداری از ایده های برتر و ارایه آن در کنفرانس روابط عمومی برای توسعه الگوها و ایده های جدید و متمایز.

دبیرخانه این کنفرانس به تازگی ضمن دعوت از مدیران و متخصصان خلاق در حوزه روابط عمومی و ارتباطات، تبلیغات، بازرایابی و همه کسانی که علاقمند هستند با تجربه های و ایده های جدید آشنا شوند دعوت کرده است تا پایان آبان ماه فرصت ها و تجربه های خود را برای ارائه در این کنفرانس ارائه کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینند.