اعلام آمادگی برای مقابله با هجوم ملخ های صحرایی به کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی در سفر به جیرفت با اشاره به احتمال ورود موج جدیدی از ملخ‌های صحرایی به جنوب استان کرمان، در ماه‌های پایانی امسال بر اساس اعلام سازمان جهانی غذا افزود: تمهیدات ویژه برای مبارزه با موج جدبد ملخ ها به جنوب کرمان انجام شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با یادآوری هجوم ملخ ها به جنوب کرمان در سه موج نخست امسال، افزود: با وجود محدودیت‌ها و کمبودها، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های همکار به نحو مطلوبی این آفت خطرناک را مدیریت کردند.

موسوی از اختصاص اعتبار مبارزه با ملخ در جنوب کرمان به وزارت کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر تیم‌های پایش ملخ صحرایی در شهرستان‌های جنوبی استان کرمان آمادگی کامل دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، زمینه مبارزه جدی را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره شناسایی مناطق پر خطر هجوم ملخ‌ها در جنوب کرمان افزود: پایش جدی منطقه با حضور کارشناسان فنی حفظ نباتات در حال انجام است.

موسوی در بازدید از مناطق خسارت دیده از سیلاب های ابتدای امسال در جنوب کرمان نیز اظهار کرد: با اختصاص حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به استان کرمان درمصوبه هفته قبل دولت بازسازی این زیرساخت ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.