  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۵۴

وزارت ارتباطات:

ایده‌های برتر جشنواره کودک آنلاین آذرماه اعلام می‌شوند

ایده‌های برتر جشنواره کودک آنلاین آذرماه اعلام می‌شوند

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: ایده های برتر راه یافته به نخستین دوره جشنواره کودک آنلاین، آذرماه اعلام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیدجمال هادیان دبیر نخستین دوره جشنواره وب‌سری و فیلم کوتاه کودک‌آنلاین از برپایی مراسم پایانی این دوره جشنواره در روز شنبه نهم آذر ۹۸ خبر داد.

وی با اشاره به جریان‌سازی چشمگیر نخستین دوره این جشنواره، گفت: حرکت نوآورانه کودک‌آنلاین که با حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود، سبب شد تا نسلی توانمند و نوآور به ویژه در حوزه وب‌سری به جامعه شناسانده شوند و رویکرد استعدادیابی این حرکت مورد توجه سایر تشکل‌ها قرار گیرد.

هادیان ادامه داد: شکل برگزاری بخش وب‌سری این جشنواره در سه فاز تولید ایده، حمایت از تولید ایده‌ها و انتخاب برگزیدگان برای نخستین بار در ایران اتفاق افتاد و در نهایت منتج به تولید آثار باکیفیت در حوزه محتوای آنلاین کودک شد.

دبیر نخستین دوره جشنواره کودک‌آنلاین اظهار داشت: این دوره جشنواره با نمایش فیلم‌ها و وب‌سری‌ها وارد فاز برپایی خواهد شد و با برگزاری مراسمی در روز شنبه ۹ آذر به ایستگاه پایانی خواهد رسید.

به گفته وی نخستین جشنواره فیلم کوتاه و وب‌سری کودکآنلاین در چهار فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده‌های برتر، مشارکت در تولید ایده‌ها و انتخاب تولیدات برتر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4756517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه