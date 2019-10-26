به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیدجمال هادیان دبیر نخستین دوره جشنواره وب‌سری و فیلم کوتاه کودک‌آنلاین از برپایی مراسم پایانی این دوره جشنواره در روز شنبه نهم آذر ۹۸ خبر داد.

وی با اشاره به جریان‌سازی چشمگیر نخستین دوره این جشنواره، گفت: حرکت نوآورانه کودک‌آنلاین که با حمایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود، سبب شد تا نسلی توانمند و نوآور به ویژه در حوزه وب‌سری به جامعه شناسانده شوند و رویکرد استعدادیابی این حرکت مورد توجه سایر تشکل‌ها قرار گیرد.

هادیان ادامه داد: شکل برگزاری بخش وب‌سری این جشنواره در سه فاز تولید ایده، حمایت از تولید ایده‌ها و انتخاب برگزیدگان برای نخستین بار در ایران اتفاق افتاد و در نهایت منتج به تولید آثار باکیفیت در حوزه محتوای آنلاین کودک شد.

دبیر نخستین دوره جشنواره کودک‌آنلاین اظهار داشت: این دوره جشنواره با نمایش فیلم‌ها و وب‌سری‌ها وارد فاز برپایی خواهد شد و با برگزاری مراسمی در روز شنبه ۹ آذر به ایستگاه پایانی خواهد رسید.

به گفته وی نخستین جشنواره فیلم کوتاه و وب‌سری کودکآنلاین در چهار فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده‌های برتر، مشارکت در تولید ایده‌ها و انتخاب تولیدات برتر برگزار می‌شود.