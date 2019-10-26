به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: آمریکا با دور زدن تحریم های خود و ارسال تجهیزات لازم به استخراج نفت سوریه می پردازند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره گفت: نهادهای دولتی آمریکا ماهانه بیش از ۳۰ میلیون دلار از استخراج نفت سوریه درآمد کسب می کنند.

کوناشنکوف در این خصوص افزود: با احتساب اینکه بهای یک بشکه نفت قاچاق سوریه ۳۸ دلار آمریکا است، در آمد ماهانه این تجارت خصوصی سرویس های دولتی آمریکایی، بیش از ۳۰ میلیون دلار است.

«ایگور کوناشنکوف» اضافه کرد: در عین حال واشنگتن تحریم هایی را علیه عرضه فرآورده های نفتی به سوریه نه تنها برای شرکت های آمریکایی بلکه برای تمامی شرکت ها وضع کرده است.

این درحالیست که وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر دیروز طی سخنانی ادعا کره بود که پنتاگون در نظر دارد برخی از نظامیان خود را در اطراف چاه‌های نفتی شمال سوریه باقی بگذارد تا در کنار نیروهای کرد سوریه از رسیدن نفت به نظامیان داعش جلوگیری کنند.

اسپر که در سفر خود به افغانستان با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: در حالی که خروج نیروهای آمریکایی در حال انجام است، برخی از نظامیان ما هنوز در کنار نیروهای متحد ما در نزدیکی میادین نفتی باقی مانده‌اند و بحث‌هایی در حال انجام است که این نیروها را در آنجا نگاه داریم. ما در حال حاضر در بخشی از شهرهای نزدیک به این منطقه، نیروی نظامی داریم. هدف ما این است که از دسترسی داعش و هر گروه دیگری که به دنبال استفاده از درآمد نفتی برای تقویت فعالیت‌های مخرب خود باشند، به این میادین جلوگیری کنیم!