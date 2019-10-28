اعلام اسامی آثار بخش مسابقه مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، هیات انتخاب فیلم‌های مستند سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پس از بررسی ۲۹۷ اثر رسیده، نهایتاً ۲۰ فیلم را برای رقابت در این بخش معرفی کردند. آزاده بیزارگیتی، یاسر خیّر و هوشنگ میرزایی اعضای هیات انتخاب بخش مستند جشنواره امسال را تشکیل می‌دادند.

اسامی آثار مستند معرفی شده در بخش مستند به شرح زیر است:

«گالین» به کارگردانی عزت‌الله پروازه

«لسک» به کارگردانی محمدرضا وطن‌دوست

«شما زنده‌اید آقای بدیعی» به مسعود عین‌آبادی

«باغ فرشته» به کارگردانی علی دلکاری

«چی‌دا» به کارگردانی محسن کولیوندی

«آب. خاک. آتش» به کارگردانی مهدی اسدی

«شهر آشوب» به کارگردانی کریم فائقیان

«آنجا که باد می‌ورزد» به کارگردانی مینا مشهدی مهدی

«کارواش» به کارگردانی محسن سخا

«جلیل و خلیل» به کارگردانی روح‌الله اکبری

«آهسته و آرام» به کارگردانی دلاور دوستیان

«خانه روشنان» به کارگردانی زهرا نیازی

«من باید پرواز کنم» به کارگردانی غزاله رضوی

«مانداک» به کارگردانی افروز خانبلوکی

«ماهیاک» به کارگردانی فرح زارع مهرجردی

«آقای خلیلیان» به کارگردانی مازیار کاظمی

«آنها» به کارگردانی رضا عبیات

«پنهان» به کارگردانی شیرین برق‌نورد

«آشو» به کارگردانی جعفر نجفی

«گاهی برای رفتن» به کارگردانی ریبوار محمودپور

سی‌ و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۱۸ تا ۲۴ آبان‌ در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.