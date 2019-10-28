وقوع۱۱۷حادثه در خراسان جنوبی/امدادرسانی هلال احمر به۴۴۹حادثه دیده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث یک ماه گذشته بیان کرد: طی این مدت نیروهای هلال احمر به ۱۱۷ مورد حادثه، امدادرسانی کرده اند.

وی افزود: ۷۱ درصد خدمات امدادی در حوادث جاده ای، هفت درصد در حوادث شهری، چهار درصد در حوادث کوهستان، ۱۲ درصد به صورت حضوری و شش درصد خدمات در دیگر حوزه های امدادی ارائه شده است.

شهریاری با بیان اینکه طی ماموریت های هفته گذشته به ۴۴۹ حادثه دیده امدادرسانی شده است، افزود: ۶۵ درصد از این افراد در حوادث جاده ای و ۲۸ درصد به صورت حضوری و دو درصد در حوادث کوهستان و سه درصد در حوادث شهری خدمات گرفته اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه ۳۷۸ نیروی هلال احمر در قالب ۱۶۰ تیم عملیاتی به این حوادث امدادرسانی داشته اند، افزود: همچنین ۴۸ خودروی نجات و ۱۰۳ دستگاه آمبولانس در این حوادث به کارگیری شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت ۱۱۰ نفر توسط پایگاه های هلال احمر اسکان داده شده اند، گفت: همچنین ۱۰ مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای هلال احمر انجام شده است.

شهریاری بیان کرد: مدت زمان عملیات در حوادث جاده ای از آغاز تا پایان عملیات یک ساعت و پنج دقیقه و ۵۶ ثانیه بوده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود طی فردا ترافیک در راه های ورودی به استان به ویژه در محورهای منتهی به مشهد افزایش یابد، افزود: از رانندگان خواستاریم ضمن رعایت کامل نکات راهنمایی و رانندگی، در مسیرها با سرعت مطمئنه حرکت کرده و مراقبت لازم را داشته باشند.

شهریاری اظهار کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه ای ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.