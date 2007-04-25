به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش ، الیاسی نماینده سنقر و ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در تذکر به رئیس جمهور خواستار دستور اهتمام در فراگیر کردن توزیع سهام عدالت در روستا به منظور جلوگیری از منازعات محلی و همگانی نمودن سهام داری روستاییان شدند.

فهیمی نماینده پارس آباد و تمدن نماینده شهرکرد در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از قبیل گندم، چغندر قند وزارت مطابق با نرخ تورم شدند.

شجاع پوریان نماینده بهبهان، گرامی مقدم نماینده بجنورد، آفریده نماینده شیروان، علیخانی نماینده قزوین، قنبری نماینده ایلام، ابوطالب نماینده تهران، نوروززاده نماینده اسفراین، نصیری نماینده گرمی، امیری نماینده زرند، صدیقی نماینده بناب، شهباز خانی نماینده ملایر، خاص احمدی نماینده تربت جام، حسینی نماینده گرگان، مروتی نماینده خلخال در تذکر به وزیر کشور خواستار جلوگیری از شیوه های نامناسب و برخوردهای نظامی و خشن با معضلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه به ویژه موجب دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی شدند.

زادسر نماینده جیرفت در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدوردستور تسریع درارائه لایحه قانونی مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر آثار قدیمی و اشیا تاریخی به دست آمده در کل کشور و تلاش برای باطل ساختن حکم دادگان لندن در خصوص حراج اشیا قیمتی و آثار فرهنی جیرفت شد.