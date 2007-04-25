واگذاری 2100 میلیارد تومان سهام عدالت در مرحله اول

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آزادانی، مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در همایش یک روزه آموزشی و توجیهی دبیران گروه های درسی اقتصاد شهر تهران با اعلام اتمام مرحله اول واگذاری سهام عدالت افزود: در این مرحله 2100 میلیارد تومان سهام عدالت به 5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد؛ و این افراد برگ سهم دریافت نمودند.

وی افزود: کار شناسایی و اعطای سهام عدالت به افراد مشمول در اواخر سال گذشته توسط 337 تعاونی شهرستانی به اتمام رسید و امیدواریم تا پایان شهریور ماه شناسایی و توزیع فرم های مشمولین مرحله دوّم و سوّم این طرح نیز پایان یابد.

آزادانی اذعان داشت: سهام عدالت صرفا به افرادی که ایرانی هستند تعلق می گیرد. وی در ادامه با اشاره به واگذاری سود سهام توزیع شده در مرحله اول طرح سهام عدالت در تیرماه سالجاری؛ سهام واگذار شده را سهام شرکت های سود ده دولتی برشمرد و از مردم خواست در حفظ و نگهداری این سهام دقت نمایند.

مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در خصوص نقل و انتقال سهام عدالت افزود: بر اساس قوانین موجود، 50 درصد قیمت این سهام به صورت رایگان در اختیار افراد مشمول قرار می گیرد و 50 درصد مابقی نیز از محل سود سالیانه سهام طی 5 سال به دولت بازپرداخت خواهد شد.

در این همایش که با حضور رئیس و اعضای هیئت عامل سازمان خصوصی سازی و سر گروه ها و دبیران گروه های درسی اقتصاد و علوم اجتماعی آموزش و پرورش صبح روز گذشته(دوشنبه) در فرهنگسرای ابن سینا برگزار گردید، خصوصی سازی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

"نگاه ژرف به خصوصی سازی، مفهوم، آثار و ضررویات" با "طرح توزیع سهام عدالت" و "برنامه های خصوصی سازی در ایران" از دیگر مباحث مطرح شده در این همایش یک روزه بود.