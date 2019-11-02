به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در صبحگاه آموزشگاه نمونه دولتی کوثر در مورد پدافند غیرعامل گفت: هر برنامه‌ای که در کشور عملیاتی می شود باید شروع آن در مراکز آموزشی آغاز شود و یکی از ضروری ترین مسائل ما پدافند غیر عامل است.

مهرجوافزود: دشمنان ما در دو حوزه جنگ نظامی و جنگ نرم در حال توطئه بر علیه کشور ما هستند و ما باید متحد و همدل در مقابل آنها ایستادگی کنیم.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی کشور باید تمهیداتی در مورد پدافند غیر عامل انجام دهند که این اقدامات موجب آرامش مردم و به حداقل رساندن آسیب به ملت شریف ایران باشد.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: جنگ های غیر نظامی مانند جنگ نرم، جنگ اطلاعاتی، روانی، تبلیغاتی و سایبری در جهان به وجود آمده است که قدرت تخریب بالایی دارد.

وی افزود: پدافند غیر عامل به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش های دفاع از خود در مقابل تهدیدات همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان به خصوص کشور ما است.

احمدی اظهار داشت: شما دانش آموزان و همه ملت ما باید آشنایی کامل با جنگ نرم و حملات سایبری داشته باشند و راه های مقابله با آن آموزش داده شود.