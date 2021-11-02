به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه در نشست عمومی به مناسبت پدافند غیرعامل در مدرسه فرزانگان گناوه اظهار داشت: همه افراد ذی نفع جامعه باید الزامات مربوط به پدافند غیرعامل را رعایت و پذیرا باشند.

وی افزود مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا سیاست‌های کلی پدافند غیر عامل را به همه دستگاه‌ها ابلاغ فرمودند و همه ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های مختلف هستند.

فرماندار گناوه افزود: پدافند غیرعامل یا دفاع غیر نظامی اقدامات غیر نظامی برای افزایش تاب آوری افراد جامعه و حفظ سرمایه‌های ملی، تأسیسات ساختمان‌ها و تجهیزات مهم، حیاتی و حساس کشور و اقدام برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی است.

مهرجو یادآور شد: رعایت الزامات پدافند غیرعامل مختص حاکمیت و دستگاه‌های خاص نیست بلکه همگانی است و همه مردم در اجرای برنامه‌های پدافند غیر عامل نقش آفرین و موظف هستند.

فرماندار گناوه گفت: هفته پدافند غیر عامل فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی بیشتر و تبیین و تشریح ضرورت رعایت الزامات پدافند غیر عامل است.

وی گفت: باید برنامه ریزی ها طوری باشد که در آن پدافند غیر عامل در آن محفوظ باشد.

وی ادامه داد: بالا بردن آگاهی عمومی و سواد رسانه‌ای جامعه از مهمترین راهکارهای تقویت پدافند غیرعامل در کشور است و رسالت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی در این زمینه پررنگ‌تر و مؤثر تر است.

وی گفت: جهت گیری بخشی از برنامه‌های آموزشی باید به سمت نهادینه کردن الزامات پدافند غیر عامل در جامعه پیش رود و برنامه‌های بیش‌تری در این زمینه اجرا شود.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در این نشست با اشاره به اینکه دشمن همواره درصدد ضربه به نظام مقدس اسلامی است اظهار داشت: امروز تهاجم دشمن غیرمسلحانه است و با توجه به فضای سایبری در صدد اختلال در زندگی مردم کشور ما با هدف جدا کردن مردم از حاکمیت و ایجاد نارضایتی در جامعه است.

امام جمعه گناوه افزود: دشمنان به اهدافی که زندگی مردم بیشتر به آن وابسته است حمله می‌کنند، مانند حمله سایبری روزهای گذشته به زیرساخت‌های سوخت و توزیع بنزین که برای ساعاتی در زندگی مردم اختلالاتی ایجاد کرد.

وی گفت: هوشیاری و درک مردم، عملکرد به موقع و اطلاع رسانی صدا و سیما و همکاری مسئولان و در رأس آنها رئیس جمهور با حضور مستقیم در صحنه همه این عوامل باعث شکست دشمن در این حمله شد.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل یادآور شد: زیرساخت‌های کشور باید از استحکام لازم برخوردار باشد و هر چه زیربناهای کشور مهندسی‌تر، بروز تر ساخته شود حمله دشمن کمترین اثرگذاری را خواهد داشت.

حجت الاسلام رکنی حسینی با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی و یوم الله ۱۳ آبان گفت: نوجوانان و جوانان آینده سازانی هستند که افق آینده کشور را را ترسیم خواهند کرد و هر چه سرمایه گذاری در این زمینه انجام شود هزینه نیست بلکه منفعت است.

وی ادامه داد: امروز حمله دشمن نسل جوان و نوجوان را هدف قرار داده است و دانش آموزان ایران اسلامی باید به شهدای دانش آموزی که برای کشور عزت و افتخار آفریدند تاسی و الگو برداری کنند و با تاسی به شهدا این حمله‌ها را با شکست روبرو کنند.