پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت مظاهر مصفا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با صدور پیامی در گذشت مظاهر مصفا، شاعر، ادیب و استاد نام آور زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت.

درمتن پیام رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است: «کلُّ مَنْ عَلَیها فَانٍ وَیبْقَی وَجْه رَبِّک ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکرَامِ؛ درگذشت دکتر مظاهر مصفا، ادیب نکته سنج، شاعر ِایران‌دوست، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته‌ که سالیان گرانقدر عمر را در معرفی فرهنگ اینکهن مرزو بوم، بازبینی و احیای نسخ خطی و سرایش اشعار ماندگار سپری کرد به جامعة فرهنگی کشور و به‌ویژه خانواده فرهیخته و هنر دوست ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند منان غفران و شادی روح آن استاد فقید را مسئلت می‌نمایم.»

حسن بلخاری‌قهی، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی