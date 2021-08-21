رئیس انجمن آثار و مفاخر درگذشت پرویز کردوانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با صدور پیامی، درگذشت پرویز کردوانی پدر علم کویرشناسی علمی ایران را تسلیت گفت.
در متن اینپیام آمده است:
«درگذشت استاد فقید دکتر پرویز کردوانی استاد نمونه دانشگاه تهران و چهره ماندگار عرصه جغرافیا موجب تاسف و تألم گردید.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مفتخر به این شد که ضمن انتشار کتاب زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی این استاد فقید، مراسم باشکوهی را در سال ۱۳۹۸ با حضور استادان و علاقهمندان به این دانشمند برجسته در انجمن برگزار نماید تا گوشهای از خدمات علمی آن مرحوم مورد تجلیل قرار گیرد.
اینجانب درگذشت این استاد فقید را به جامعه علمی کشور و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان ایشان صبر و سلامتی از درگاه قادر متعال خواستارم.
حسن بلخاری قهی؛ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»
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