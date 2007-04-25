به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد دکتر حبیب الله دهمرده با تنی چند از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه هنرمندان نوگرای استان بازدید کرد. این نمایشگاه همزمان با دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام در مؤسسه صبا برگزار شده است.

در این بازدید دکتر دهمرده با اشاره به ظرفیت‌های بالا و استعدادهای فراوان نیروی انسانی منطقه سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: "اهمیت این نمایشگاه در این است که شکوفایی استعدادها و معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های هنرمندان ما را در سطحی وسیع و چشمگیر ارائه می‌کند و از این منظر، بسیاری از کسانی که تجمع این همه امکان و خلاقیت و رشد و قابلیت را در استانی تا این حد محروم باور نداشته‌اند، ببینند که چقدر هنرمندان استان اندیشه‌ای پویا و رو به جلو دارند."



استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر نوگرایی هنرمندان این استان و نگاه جدید، روزآمد و مستقل و منحصر بفرد خواندن نگاه و بیان این هنرمندان افزود: "امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نامگذاری شده و برگزاری این نمایشگاه دقیقاً در راستای تحقق این هدف است، چرا که زمینه ساز پیوند، تعامل و تبادل نظر هنرمندان تهران و دیگر استان‌های کشور است و از سویی به همه اقوام و استان‌ها فرصت می دهد همه داشته‌های خود را در این عرصه آشکار کنند."



نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان نوگرای استان سیستان و بلوچستان در نگارخانه ملی ایران مؤسسه فرهنگی هنری صبا همزمان با دومین دوسالانه بین المللی پوستر پذیرای عموم علاقمندان است.