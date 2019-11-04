منزل نقی در حال ساخت است/ «پایتخت۶» هم سفر به خارج دارد

الهام غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع فصل جدید سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم که قرار است برای نوروز ۹۹ آماده شود، بیان کرد: ما پیش تولید سریال «پایتخت» را شروع کرده ایم و اکنون بخشی از عوامل در شمال کشور هستند و لوکیشن خانه نقی را می سازند.

وی درباره لوکیشن منزل نقی در شیرگاه واقع در شمال کشور که در فصل های قبل نیز دیده شد اظهار کرد: لوکیشن خانه نقی همچنان در شیرگاه است ولی نیاز بود که بخش هایی به خانه نقی اضافه شود و الان گروهی در شیرگاه مشغول این ساخت و ساز هستند.

غفوری درباره زمان کلید خوردن فصل جدید سریال اعلام کرد: فکر می کنم اوایل آذر فصل جدید سریال کلید می خورد.

وی درباره بازیگران «پایتخت» نیز توضیح داد: فعلا در حال انتخاب بازیگر هستیم البته بازیگرانی که تا این لحظه مشخص هستند همان بازیگران اصلی سریال هستند که باید هماهنگی های لازم انجام و قراردادها بسته شود. نقش چندانی اضافه نشده و بازیگر جدیدی تاکنون به این تیم نپیوسته است.

تهیه کننده «پایتخت» درباره نویسندگی فصل جدید این سریال بیان کرد: آرش عباسی و محسن تنابنده در حال نگارش فیلمنامه سریال هستند و ۶ قسمت تاکنون نوشته شده است که تا زمان شروع تصویربرداری ۲ قسمت دیگر نیز نوشته می شود و مثل همیشه در زمان کار مابقی قصه هم شکل می گیرد.

غفوری درباره اینکه قرار است در خارج از کشور هم لوکشین داشته باشند، یا خیر توضیح داد: فکر می کنم خارج از ایران هم سکانس هایی داشته باشیم، یک سفر داریم که هنوز قطعی نشده است. به هر حال «پایتخت» سریال مورد علاقه مردم است و باید سفر و جذابیت های این چنینی هم داشته باشد.

این تهیه کننده درباره نسخه سینمایی «پایتخت» و اینکه ساخت آن منتفی شده است یا خیر، گفت: ساخت نسخه سینمایی «پایتخت» کنسل نشده است ولی اولویت ما این بود که اول نسخه سریالی را بسازیم و تا پیدا شدن قصه ای برای سینما صبور باشیم.

وی در پایان گفت: محسن تنابنده هم تمایل داشت اول سریال را بسازیم چون با این زمان بندی و سرعتی که به عید نوروز نزدیک می شویم به تولید سینمایی نمی رسیدیم.