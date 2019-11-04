مرگ‌ بر آمریکا از اصول بنیادی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سپاه عاشورا با اشاره به اینکه ۱۳ آبان لرزه بر اندام نظام سلطه، مستکبرین و زمامداران کاخهای کفر انداخت، آمده است: شعارهای کوبنده و مشتهای گره خورده در چنین ایامی، لرزه بر اندام نظام سلطه و مستکبرین و زمامداران کاخهای کفر انداخت و نوید پیروزی و جاودانگی سر داد و در ۱۳ آبان ملت ایران با عشق و ایمان به آرمانهای خود همه قدرتهای استکباری را به سخره گرفته و شکوه پوشالیشان را پایمال کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ۱۳ آبان در تاریخ این دیار شهیدپرور، برگ زرینی را به خود اختصاص داده و همچون ستارهای فروزان در آسمان میهن اسلامی میدرخشد، اضافه شده است: بیتردید حماسهها و فداکاریهای مردم به ویژه قشر فرهیخته دانشجو و دانشآموز میتواند بر رسوایی استعمارگران افزوده و بر همه مستضعفان عالم برساند که قیام بر ضد مستکبران و احقاق حقوق حقه از پیامهای این روز بزرگ است و امروز به برکت انقلاب اسلامی، روحیه استکبارستیزی از مرزهای ایران اسلامی فرا رفته و همه ملتهای عدالتخواه و آزاده را به حرکت واداشته است.
در بیانیه سپاه عاشورا ادامه داده شده است: بررسی نحوه مواجهه نظام سلطه با ملت ایران نشان میدهد که حاکمان مستکبر در سیاستهای خود در قبال کشورمان، رویکرد تعرض و تجاوز به حقوق ملت ایران را در دستور کار داشتهاند و توطئههای مستمر رأس نظام سلطه برای تعرض به منافع و حقوق جمهوری اسلامی، نشان از اوج خیانت و ددمنشی، سلطه گری و زورگویی برای فشار به انقلاب اسلامی است.
این بیانیه اضافه می کند: امروز متاسفانه برخی در داخل تحت عنوان خط سازش همواره راه برونرفت از مشکلات اقتصادی را در تحریم و سیاست خارجی و هضم در نظام بینالملل جستجو میکنند، حال آنکه ناکارآمدی تحریمها در زیرساختهای اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و نصب العین قراردادن و اقدام و عمل به منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی میسر خواهد شد.
سپاه عاشورا با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای به خون خفته انقلاب اسلامی، شهدای ۱۳ آبان، دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم و ادای احترام به همه ایثارگران و خانواده معظم شهدا، با تجدید میثاق با مقام ولایت و تاکید بر تداوم راه و مسیر امام راحل و پیگیری آرمانهای شهدا، اعلام کرده است: پاسداران سپاه عاشورا به برکت هوشمندی و بصیرت مثالزدنی که در مکتب ولایتفقیه و در پرتو آموزههای اسلام ناب محمدی(ص) به دست آورده اند، همچنان آرمانهای ۱۳ آبان را مثل مشعل فروزان و راهنمای امروز و فردای خود میدانند.
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