پریناز ایزدیار به سریال «جیران» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، پریناز ایزدیار به سریال «جیران»، جدیدترین ساخته حسن فتحی پیوست که قرار است در شبکه نمایش خانگی به تولید برسد.

پریناز ایزدیار اولین بازیگری است که حضورش در این سریال قطعی شده است.

فیلمنامه این سریال تاریخی را احسان جوانمرد و حسن فتحی نوشته‌اند.

حسن فتحی کارگردان و اسماعیل عفیفه تهیه کنندگی این سریال را به عهده دارند.

پیش‌تولید، ساخت و انتخاب لوکیشن های «جیران» در تهران ادامه داشته و بزودی عوامل و دیگر بازیگران این سریال معرفی خواهند شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم‌خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم‌کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب‌کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می‌خواهد. قلعه‌ای می‌خواهد که جان‌پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه‌ای محکم‌تر از عشق نیست. بدهید همه‌جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد… .»