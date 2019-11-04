به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران صبح دوشنبه در سخنرانی بعد از راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر اظهار داشت: دانشآموزان و دانشجویان باید بدانند ایران و ایرانی پایهگذار علم و علوم جدید در دنیا بوده است.
وی با بیان اینکه باید متکی به خود باشیم تا متکی به استکبار نباشیم افزود: تنها دو راه تحریم اقتصادی و نفوذ فرهنگی برای آمریکا باقیمانده است، اما ایران کشور ثروتمندی است، نیروی انسانی و استعدادهای کمنظیر داریم و با این قدرت و توان مقابل دشمن میایستیم.
آمریکا رو به افول و سقوط است
چمران با بیان اینکه اسرائیل امروز نگران مرزهای خود است و ما پشت دروازههای اسرائیل هستیم اضافه کرد: مشکلات آمریکا در حال حاضر یکی دو تا نیست، آمریکا امروز رو به افول و سقوط است.
عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: آمریکا از نظر سیاسی در شرایط خوبی نیست که در مقابل ایران بایستد و کسانی که چشم به آمریکا بستهاند، بدانند قدرت آمریکا در حال سقوط و افول است.
رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آمریکا با پول مسلمین تجارت میکند تا کارگران خودشان بیکار نشوند گفت: روز ۱۳ آبان جوانان دلیر ایرانی لانه جاسوسی آمریکا را فتح کردند و توانستند به آمریکا بگویند جای استکبار در این کشور نیست.
وی تصریح کرد: آمریکا بعد از تسخیر لانه جاسوسی تاکتیک خود را عوض کرد، سیستم جاسوسی خود را کامل کرد و نفوذ فرهنگی، اجتماعی و فکری و سیستمهای پیشرفته جاسوسی را بکار برد تا بتواند جای پای خود را در ایران باز کند ولی ملت جلوی آنها ایستاد.
وی بیان کرد: دشمنی آمریکا از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شروع شد، من دقیقاً به خاطر دارم که آن زمان در نقاط مختلف تهران دلارهای آمریکایی را از روی گاری بین مردم پخش میکردند، فرصت نکرده بودند دلارها را به ریال تبدیل کنند و آنها نیز چنین غائلهای را به راه انداختند.
چمران اضافه کرد: سال ۴۳ با تبعید امام این دشمنی اوج گرفت و سال ۵۷ آمریکا دستبردار نبود و دیگران آورد تا حکومت شاه باقی بماند و به لطف الهی و رهبری امام و دلاورمردی ملت نتوانستند و انقلاب ما به پیروزی رسید.
وی تصریح کرد: وقتی سفارت آنها را فتح کردیم کتابهای مفصلی از جاسوسی آنها کشف شد، کودتا کردند، به طبس حمله کردند که خداوند در آن سحرگان با طوفان شن آنها را به آتش جهنم فرو فرستاد.
دشمن از ما هراس دارد
عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: هشت سال آمریکا و کشورهای غربی و روسیه شوروی کمونیستی آن روز حمایت کردند و ملت ما دست تنها به امید خدای بزرگ و به رهبری امام عزیز و جانفشانی شهدای بزرگمان ۸ سال جنگیده و به پیروزی بزرگ و بینظیری دست یافتیم.
چمران با بیان اینکه آمریکا در حال حاضر یکی از مقروضترین کشورها است و از نظر نظامی نیز در شرایطی نیست که در مقابل ایران بایستد تصریح کرد: در حملههای نظامی ایران در جایگاهی است که امروز توانسته در مقابل استکبار بایستد و مقاومت میکند آمریکا ناچار است این قدرت را بپذیرد.
رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران گفت: استکبار همه منافع کشورهای روی زمین را به نفع خود مصادره میکند و حتی مردم کشور خودشان نیز برایشان ارزشی نداشته و ندارند چون ثروت برای آنها مهم است.
وی با بیان اینکه ما با همه کشورها به غیر از رژیم اسرائیل و آمریکا دوست هستیم افزود: قدرتهای نوظهور در حال شکلگیری است که ایران یکی از آنهاست.
چمران اضافه کرد: در روزهای جنگ شهدای عزیزی چون شهید ماهینی از مرزهای کشور حفاظت و پاسداری کردند و ما پیروز شدیم و این قدرت تا جایی پیش آمد که امروز در نیروهای دریایی و زمینی، تولید پهبادها و سایر زمینهها به جایی رسیدهایم که دشمن از ما هراس دارد.
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