۱۲ درصد فاصله با هدف گذاری دولت در میزان حضور زنان در پست مدیریتی

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در دیدار با دختران دانش آموز مدال آور علمی که به مناسبت ١٣ آبان در دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزارشد، اظهارکرد: سیزدهم آبان ماه با تاریخ و هویت ایران پیوند دارد، تاریخ و هویتی که به مثابه ریشه استحکام انقلاب و ایران را حفظ کرده است.

وی افزود: در این روز مردم ایران با پرداخت هزینه جانی در مقابل دخالت بیگانه ایستادگی کردند، چراکه معتقد بودند آزادی از یوغ‌ها، سوق به تعالی است.

ابتکار خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب، ٣٨ درصد دختران دسترسی به آموزش ابتدائی نداشتند، موضوعی که دغدغه دانش آموزان سیزده آبان ٥٨ بود و برای رسیدن به این آرمان‌ها جان دادند و امروز شاهدیم پس از انقلاب شکوهمند این نرخ به شدت کاهش یافته و تنها ٤ درصد از دانش آموزان این دسترسی را ندارند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و از سختی‌ها فاصله گرفته‌ایم اما هنوز برای رسیدن به آرمان‌های متعالی مدنظر شهدای بزرگوارکه برای آن جان دادند فاصله هست.

ابتکار با تاکید بر این که اعتماد به نفس، خودباوری و اتکا به خداوند از جمله ویژگی‌های خوبی است که به دنبال آن هستیم، خطاب به دانش آموزان گفت: دین برای سخت‌گیری و محدود کردن نیامده بلکه آمده زنجیرها را پاره کند تا انسان رشدی فردی و اجتماعی کند. شما دانش آموزان بدانید بحث اعتماد به نفس و مهارت‌های فردی که از ذهن شروع و به مهارت اجتماعی می‌رسد چراغ راه شما است و تلاش ما این است که این مسیر همواره باز باشد.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: درجمهوری اسلامی محدودیتی برای ارتقای توانمندی زنان و مردان وجود ندارد کما اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها بر این امر تاکید کردند و عنوان داشتند موارد شرعی پیش رو راهی برای رسیدن به تعالی است.

وی با اشاره به این که زنان می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی- سیاسی فعالیت کنند، اظهارکرد: یکی از هدفگذاری‌های دولت تدبیر و امید، حضور ۳۰درصدی زنان در پست‌های مدیریتی است که این مسیر تاکنون به ۱۸درصد رسیده است؛ اتفاق خوبی که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم برآن تاکید و همواره عنوان می‌کردند که زنان باید در مقدرات کشور دخالت کنند.