به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از هیئات سبز منتخب مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با حضور شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، مجتبی سالک رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

شینا انصاری در ابتدای مراسم ضمن تسلیت شهادت امام یازدهم شیعیان، امام حسن عسکری (ع) گفت: برنامه هیئات سبز مناطق ۲۲گانه تهران اولین برنامه‌ی مشترک اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری و سازمان بسیج شهرداری تهران است.

وی در مورد فرآیند احصای هیئات دوستدار محیط زیست و آنچه که در محرم سال جاری انجام شد، بیان کرد: پیرو مصوبه‌ی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برنامه‌های منطبق با ملاحظات محیط زیستی، دستورالعملی با مشارکت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری، سازمان مدیریت پسماند و اداره کل سلامت شهرداری تهران تدوین شد.

انصاری با بیان اینکه این دستور العمل بعد از تدوین به مناطق تهران ابلاغ شد، تصریح کرد: در جلسات هم اندیشی میان شهرداری تهران با هیئات عزاداری، موضوعات و محورهای مختلف از جمله عدم مصرف یا محدودسازی ظروف یک‌بار مصرف، مدیریت پسماند، مدیریت ترافیک، الگوی مصرف، نصب بنرهای آموزشی و توزیع کیسه پارچه‌ای و ... بیان شد. همچنین گفته شد گروه‌های مذهبی می‌توانند به عنوان گروه‌های مرجع جامعه برای توجه به مسائل زیست محیطی گام بردارند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین اهداف قیام عاشوراست و بدون تردید حفاظت و حراست از محیط زیست و طبیعت از مصادیق مهم معروفات است، عنوان کرد: شهرداری تهران می‌تواند با همکاری هیئات عزاداری یک جریان سازی فرهنگی انجام دهد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌های بسیج شهرداری تهران در راستای فرهنگ سازی، گفت: در سایر برنامه‌های مشارکتی و مناسبتی می‌توانیم از ظرفیت‌های سازمان بسیج به منظور ترویج فرهنگ مدیریت پسماند، الگوی مصرف و ... استفاده کنیم.

مجتبی سالک نیز در ادامه جلسه با تأکید براینکه محیط زیست جایگاه و ارزش بسیار مهمی در اسلام دارد بطوریکه تعدادی از سوره‌های قرآن به نام اجزای طبیعت است، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۳ در هفته منابع طبیعی فرمودند که اهمیت محیط زیست ایجاب می‌کند همه دستگاه‌هایی که به نحوی به مسئله محیط زیست در کشور مرتبط هستند با هم تعامل بیشتری داشته باشند.

وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری در بند یک و چهارده سیاست‌های پانزده بندی محیط زیست نسبت به همکاری نظام مند مدیریت کشور، گسترش سطح آگاهی و دانش زیستی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر در محیط زیست تأکید داشتند.

رییس سازمان بسیج شهرداری تهران در مورد تفاهم نامه با اداره کل محیط زیست شهرداری تهران، گفت: برای ورود به بخش امر به معروف و آگاه سازی نیروهای شهرداری تهران آمادگی داریم. باید اطلاع رسانی در این خصوص بیشتر شود و همه‌ی هیات‌ها وارد این موضوع شوند.

زهرا صدراعظم نوری نیز در این مراسم با بیان اینکه رعایت و حفظ محیط زیست بخشی از وظایف بندگی است، تصریح کرد: بسیاری از آیات قرآن کریم، آیه محیط زیستی است. باید به مسئله محیط زیست عنایت بیشتری شود و نیروهای مذهبی و ارزشی به این‌ موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

به گفته‌ وی؛ بنابرگزارش سازمان پسماند، تولید زباله در برخی از مناطق تهران نسبت به سال گذشته در ماه محرم افزایش یافته است.

صدراعظم نوری با بیان اینکه رویکرد شهرداری تهران در این زمینه در ماه محرم نسبت‌ سال‌های گذشته فرهنگی‌تر شده است، عنوان کرد: شهرداری باید با هیئات مذهبی گفت‌وگو کند تا تشویق شوند و با یک نگاه محیط زیستی با موضوع برخورد کنند. این اقدام به تازگی آغاز شده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران، عنوان کرد: همچنین از ظرفیت بسیج شهرداری تهران باید استفاده کرد تا موضوعات محیط زیستی به شیوه‌های مختلف، منتقل و نهادینه شوند.

در پایان این مراسم از گروه‌های منتخب هیئات دوستدار محیط زیست در سطح مناطق ۲۲ گانه تقدیر شد.