برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت رئیس هیات مدیره پرسپولیس در سکوت

به گزارش خبرگزاری مهر، پسر زنده یاد جعفر خان کاشانی در این باره به روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: پدرم همیشه توصیه می کرد به اینکه برای همه مراسم ها مردم را به زحمت نیاندازید و ما هم سعی کردیم توصیه ایشان را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: البته آقای انصاری فرد اصرار زیادی داشتند برای برگزاری مراسم چهلم اطلاع رسانی شود اما ما با توجه به توصیه اکید پدر نمی خواستیم اسباب زحمت جامعه ورزش، فوتبال و مردم شویم. جامعه ورزش و فوتبال کشور و هواداران پرسپولیس و دیگر تیم ها در مراسم تشییع و یادبود نهایت محبت را داشتند و به طرق مختلف ابراز همدردی کردند.

کاشانی گفت: این روزها هم تعطیلات بود و ما دوست نداشتیم برنامه های سفر و کاری مردم بهم بخورد. به همین دلیل تعدادی از اقوام و اشنایان بر سر مزارشان در بهشت زهرا رفتیم و بی نهایت از جامعه ورزش و فوتبال ممنونیم.