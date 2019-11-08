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۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت رئیس هیات مدیره پرسپولیس در سکوت

برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت رئیس هیات مدیره پرسپولیس در سکوت

مراسم چهلمین روز درگذشت رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به توصیه ایشان و تصمیم خانواده بدون اطلاع رسانی قبلی بر سر مزار کاپیتان فقید پرسپولیس  برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  پسر زنده یاد جعفر خان  کاشانی در این باره  به روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: پدرم همیشه توصیه می کرد به اینکه برای همه مراسم ها مردم را به زحمت نیاندازید  و ما هم سعی کردیم توصیه ایشان را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: البته آقای انصاری فرد اصرار زیادی داشتند برای برگزاری  مراسم چهلم اطلاع رسانی شود اما ما با توجه به توصیه اکید پدر نمی خواستیم اسباب زحمت جامعه ورزش، فوتبال و مردم شویم. جامعه ورزش و فوتبال  کشور و هواداران پرسپولیس و دیگر تیم ها در مراسم تشییع و یادبود نهایت محبت را داشتند و به طرق مختلف ابراز همدردی کردند.

کاشانی گفت: این روزها هم تعطیلات بود و ما دوست نداشتیم برنامه های سفر و کاری مردم بهم بخورد. به همین دلیل تعدادی از اقوام و اشنایان بر سر مزارشان در  بهشت زهرا رفتیم و بی نهایت از جامعه ورزش و فوتبال ممنونیم. 

کد مطلب 4765935
رضا خسروي

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