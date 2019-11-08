به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جن موری که بازیگر جوان فیلمهایی چون «هیولاهای خارقالعاده و زیستگاههایشان» و «شریر» بوده، قرار است در پانزدهمین جوایز سالانه اسکار وایلد مورد تجلیل قرار بگیرد.
این رخداد که قرار است روز ششم فوریه و مثل همیشه در آخرین پنجشنبه پیش از مراسم اسکار برگزار شود، به تجلیل از آثار ایرلندی و البته تعدادی از آثار کشورهای دیگر میپردازد که به پیشبرد فیلم، تلویزیون و موسیقی کمک کردهاند. جیجی آبرامز یک بار دیگر میزبان این مراسم خواهد بود.
موری که اهل بلفاست واقع در ایرلند شمالی است، به عنوان یک بازیگر صحنه تئاتر تعلیم دیده و نخستین نقشآفرینی سینمایی خود را در قالب شخصیت اصلی فیلم «دوروتی میلز» سال ۲۰۰۸ داشت که در آن دختری آشفته دارای اختلال چندشخصیتی بود، تجربه کرد.
او همچنین در فیلم سال ۲۰۱۲ «زمینی» و «شاهد جوانی» سال ۲۰۱۴ بازی کرد و در «بروکلین» سال ۲۰۱۵ کنار سیرشه رونان نقشآفرینی کرد. او در فیلم «عشق و دوستی» سال ۲۰۱۶ هم که اقتباسی از رمان جین آستن بود نقش بانو لوسی منوارینگ عصبی را بازی کرد.
موری در فیلم «هیولاهای خارقالعاده» سال ۲۰۱۶ نقش شخصیت چستیتی بربون را بر عهده داشت و در فیلم «شریر» جدید هم گردا، یکی از همراهان مرگبار ملکه اینگریت با بازی میشل فایفر بود.
ترینا وارگو موسس و رییس اتحاد آمریکا-ایرلند در بیانیهای گفت موری در جوایز اسکار وایلد امسال جایزهای را دریافت میکند که به «استعدادهای جوان و نوظهور یا افرادی داده میشود که نامهایشان را ممکن است هنوز نشنیده باشید اما باور داریم خواهید شنید» اهدا میشود. از دریافتکنندگان قبلی این جایزه میتوان به سیرشه رونان، سارا بولگر و بری کوگان اشاره کرد.
دیگر برندگان جوایز اسکار وایلد در هفتههای آینده اعلام خواهند شد. از افرادی که در سالهای قبلی مورد تجلیل قرار گرفتهاند میتوان به کالین فارل، مارک همیل، گلن کلوس، روت نگا، برندن گلیسون، استیون کولبر، جاناتان ریس مایرز، جیمز کوردن، میشل ویلیامز و جیم شریدان اشاره کرد.
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