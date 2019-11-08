مشکل آب کشاورزان شهرستان تنگستان مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن اسلام‌فر در خطبه های این هفته نماز جمعه اهرم با اشاره به مشکل آب نخیلات شهر اهرم اظهار داشت: نیاز است فرماندار تنگستان و مسئولین استانی که مسئولیت آب به عهده دارند مسئله پروژه آب رسانی به نخیلات شهر اهرم را حل کنند.

وی اضافه کرد: در این پروژه آبرسانی که از طریق تنگه باهوش به سمت اهرم است اندکی از کارها مانده که تقاضا داریم از فرماندار تنگستان و مسئولین استانی پیگیر این موضوع باشند.

امام جمعه موقت اهرم بیان کرد: آب‌رسانی به نخیلات یکی از دغدغه‌های بحق کشاورزان است و باید این دغدغه آنها رفع شود تا در سال زارعی که بارش‌های خوبی در پیش رو داریم کشاورزان شهر اهرم در سه محله بخصوص محله گلستان که مشکل بیشتر دارند مشکلات آنها رفع و کشاورزان منتفع شوند.

وی ادامه داد: امروز دهم ربیع الاول سالروز ازدواج آسمانی پیامبر گرامی اسلامی با حضرت خدیجه کبری (س) اسلام است که این روز تبریک عرض می‌کنم.

اسلام فر افزود: نیاز است مسئولین به این نکته توجه کنند مسئله‌ای که گریبان‌گیر همه به صورت تام شده سن ازدواج جوانان است که بالا رفته است. باید مسئولین، همه جامعه و پدر و مادرها همراه شوند. این مشکلاتی که سد راه جوانان عزیز در مسئله ازدواج است از پیش راه جوانان بردارند.

امام جمعه موفت اهرم یاد آورشد: باید مسئله ازدواج آسان جوانان را پیگیری کنیم. خانواده ها در مسئله ازدواج آسان کمک کنند تا این باری که بر زمین مانده نسبت به جوانان بلند شود.

وی از حضور همه نقاط شهر ستان و شهر اهرم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تقدیر و تشکر کرد و افزود: شهر اهرم تاریخ باشکوهی دارد. تنگستان نامش در تاریخ ایران می‌درخشد. این تاریخ به نوجوانان گفته شود تا بدانند این شهر و شهرستان عقبه دارد.