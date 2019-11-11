به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی صبح امروز در «هفتمین کنفرانس بینالمللی ایستگاههای آینده» که از سوی اتحادیه بینالمللی راهآهنها در تهران برگزار میشود، گفت: کلانشهرها از عارضه عرصه کوچک و جمعیت بالا در محدودههای محدود رنج میبرند و در برنامهریزیهای شهری تلاش میشود که این عرصه بازتر شود. هر چه شهرهای اقماری نزدیک کلانشهر تهران و حتی سیاست توسعه شهرهای جدید برای افزایش این عرصه بیشتر دنبال شود، گستره جمعیتی بیشتری را میتوانیم از کلانشهر مادر به شهرهای اقماری منتقل کنیم.
وی افزود: آنچه در اولویت اتصال شهرهای اقماری به کلانشهر مادر قرار دارد، ارتباطات و اتصال آنها است که سادهترین و ارزانترین نوع حمل و نقل میان شهرهای اقماری و کلانشهرها، حمل و نقل ریلی است که حداقل بارگذاری خودرو و ترافیک را در کلانشهر مادر در پی دارند.
شهردار تهران با بیان اینکه ایجاد عرصه متعادل جمعیت و فعالیت شهری در کلانشهر تهران هدف ماست، گفت: اگرچه حمل و نقل ریلی در کشور ما سابقه بالایی دارد، اما نتوانسته در توسعه حمل ریلی مسافر و درونشهری مؤثر باشد چرا که هسته اصلی ما در ساخت ریل در ایران بر اساس بار بود نه مسافر؛ چون وقتی راهآهن ساخته میشد، نقش ریل در ایران برای شتابدهی و پشتیبانی از جنگ جهانی دوم و حمل ملزومات جنگ بود.
حناچی با تأکید بر اینکه جهات توسعه شهرهای ما در ایران بر اساس ایستگاههای راهآهن نبوده است، یادآور شد: در شهرهای تهران، تبریز، مشهد و دیگر شهرهایی که سابقه قدیمی احداث ایستگاه راهآهن دارند، شهرها در اطراف ایستگاه راهآهن توسعه نیافتهاند. در تهران نیز همچنان ایستگاه راهآهن در دل شهر قرار نگرفته است درحالیکه لندن، میلان و پاریس، ایستگاه راهآهن به عنوان محور توسعه شهر بوده چرا که رفت و برگشتها برای انتقال مسافران از مرکز شهر به شهرهای اقماری، به ایستگاه راهآهن ختم شده است.
وی به موضوع ارزش معماری ایستگاههای راهآهن ایران اشاره کرد و افزود: به این موضوع در کشور ما کمتر توجه شده است؛ ایستگاههای راهآهن ما ویژگی معمارانه و واجد ارزشهای الگویی در مقیاس ثبت جهانی را دارند. برخی ایستگاههای ما مانند تبریز، مشهد و تهران از نظر معماری در دنیا بینظیر یا کمنظیر هستند و سبک معماری آنها در دیگر کشورها بیشتر از داخل شناخته شده ضمن اینکه معماری ایستگاههای راهآهن در شهرهای مختلف با توجه به تنوع اقلیمی هر شهر، متغیر بوده که به جاذبه جهانی تبدیل شده است.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه حمل و نقل و شهرسازی به هم وابستگی کامل دارند، خاطرنشان کرد: این موضوع هم در اتصال شهرها با ریل با یکدیگر و هم در توسعه ارتباطات درونشهری با استفاده از حمل و نقل ریلی، کاملاً مشهود است؛ بنابراین حمل و نقل یکپارچه ریلی درون و برونشهری باید مورد توجه قرار گیرد.
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