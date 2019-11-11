احتمال افزایش قیمت نان/قیمت کالای اساسی در کشور ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان که در سنندج تشکیل شد، اظهار داشت: خوشبختانه شرایط کشور در وضعیت فعلی از نظر تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در حد ایده آل است و در بحث ذخیره سازی کالاهای اساسی و استراتژیک کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته نگرانی های بسیاری برای تامین کالاهای اساسی در بازار وجود داشت اما با تدابیری که در این مدت اندیشیده شده بیش از نیاز مردم کشور ذخیره سازی صورت گرفته و در تامین و توزیع هیچ کالایی محدودیتی نداریم.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه طی سال گذشته با همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مشکلات رفع شده و در این حوزه روند عادی در جریان است.

قبادی یادآور شد: همگی به خاطر داریم که در سال گذشته با اعتصاب کامیون داران در بحث تامین لاستیک مواجه بودیم که امروز به شرایطی رسیده ایم که انبارها پر از لاستیک است و به هر میزان که لازم باشد وارد بازار عرضه می شود.

وی بیان کرد: همچنین بررسی ها نشان می دهد استان کردستان سال گذشته در بحث شاخص های تورم جز استان های اول کشور بود که با تحولاتی که انجام شده در حال حاضر در رده ۱۶ به بالا قرار دارد و وضعیت مطلوب تری نسبت به سال گذشته دارد.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین در خصوص میوه شب عید با توجه به اینکه شرایط تولید سیب و پرتقال در کشور بسیار مناسب است، نیازسنجی های لازم از استان های کشور صورت گرفته که ۳۵ هزار تن پرتقال و ۲۰ هزار تن سیب درخواست شده است.

قبادی اظهار داشت: در حال حاضر نیز حدود ۲۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد در انبارهای کشور موجود است که تاریخ انقضای آنها تا پایان امسال است و با توجه به اینکه تقاضایی برای عرضه آن وجود ندارد به سازمان هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، پادگان ها و غیره مکاتبه شده که در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم این حجم از گوشت قرمز را وارد بازار مصرف کنیم قیمت این کالا در بازار کاهش چشمگیری خواهد داشت و در نتیجه هم واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی با خسارت عمده ای مواجه می شوند.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین با توجه به شناختی که از ظرفیت تولید گوشت مرغ در کردستان داریم، درخواست داریم واحدهای مرغداری استان تقویت شود و تولید مازاد بر نیاز استان توسط دولت خریداری می شود.

قبادی یادآور شد: در بحث کنترل و تنظیم بازار نیز ماهانه ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف رصد می شود که قیمت ۶۰ درصد این کالاها یا سیر نزولی دارند و یا ثابت هستند، ۲۰ درصد کالاها افزایش بسیار ناچیزی داشته اند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز با توجه به اینکه تولید آنها فصلی است با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه است.