۴۲مقاله به دبیرخانه همایش پدافند غیرعامل شیمیایی ارائه شد

سید حمید اسماعیلی فرج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نخستین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود کار خود را در حالی صبح چهارشنبه آغاز کرد که ۴۲مقاله به دبیرخانه این همایش ارائه‌ و ۲۹ مورد مورد پذیرش قرار گرفته است، ابراز داشت: از تعداد مقالات هشت مورد به‌صورت سخنرانی و مابقی به‌صورت پوستر خواهد بود.

وی ضمن بیان اینکه این همایش در ۱۲ محور مختلف تعریف‌شده است، افزود: مصون‌سازی زیرساخت‌ها، امداد و درمان مصدومان، طرح پاسخ اضطراری، مدیریت و فرماندهی در حوادث شیمیایی، رفع آلودگی، رصد تهدیدات، حمل‌ونقل مواد شیمیایی پرخطر، مدیریت پسماند مواد خطرناک، مهندسی اطفا حریق، تروریسم شیمیایی و رفع آلودگی و جلوگیری از انتشار مواد شیمیایی ازجمله محورهای این همایش است.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور بابیان اینکه پنج کارگاه آموزشی در این همایش برگزار می‌شود، ابراز داشت: برگزاری نمایشگاه، انعقاد قرارداد بین دانشگاه صنعتی شاهرود و پدافند غیرعامل کشور و همچنین استقرار دائم دبیرخانه همایش پدافند غیرعامل ازجمله مواردی که در این همایش اجرا می‌شود.

اسماعیل فرج ضمن بیان اینکه اشتراک‌گذاری یافته‌های پدافند شیمیایی و ایجاد گفتمان پدافند غیرعامل ازجمله اهداف این همایش محسوب می‌شود، اضافه کرد: قرار است با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور رشته پدافند غیرعامل شیمیایی در دانشگاه صنعتی شاهرود راه‌اندازی شود.