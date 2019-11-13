معرفی شورای هنری و مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، اسماعیل عباسی دبیر هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران مهدی مقیم نژاد، بهنام صدیقی، رامیار منوچهرزاده و زانیار بلوری را به عنوان شورای هنری این رویداد معرفی کرد.

همچنین انجمن عکاسان ایران محسن زین العابدینی را به عنوان مدیر اجرایی هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران معرفی کرد.

دبیر و شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز کردند و به تازگی احکام آنان صادر شده است.

شورای هنری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران با هدف پشتیبانی از جریان های هنری عکاسی نسل جوان و با رویکرد حرکت به سمت برگزاری نمایشگاههای اندیشمند، ایده محور و به شیوه کیوریتوریال با برگزاری جلسات و نشست هایی و بررسی آثار جمع آوری شده، آثار نهایی را برای هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران انتخاب کرد.

انجمن عکاسان ایران هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران را به دبیری اسماعیل عباسی ۸ تا ۱۸ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.