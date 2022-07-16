دبیر نهمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین شاهرودی رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران طی حکمی رامیار منوچهرزاده را به عنوان دبیر نهمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» منصوب کرد.

وی مدرس رشته عکاسی در دانشگاه‌های هنر و بیش از ۲ دهه است که در حوزه عکاسی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند. منوچهرزاده علاوه بر تدریس، کیوریتوری نمایشگاه‌های مختلفی را در کارنامه دارد که مهم‌ترین آنها سه‌گانه خیابان‌های ولیعصر، شریعتی و انقلاب است.

این عکاس و مدرس عکاسی، همچنین عضو شورای هنری هشتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» بوده است.

نهمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» از ۲۹ مهر در همه گالری‌های خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود. این رویداد هنری به دلیل شیوع ویروس کرونا، طی ۲ سال گذشته برگزار نشد.