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۲۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

برگزیدگان نوگلان حسینی گلستان تجلیل شدند/فعالیت ۴۰۰۰ مداح دراستان

برگزیدگان نوگلان حسینی گلستان تجلیل شدند/فعالیت ۴۰۰۰ مداح دراستان

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از فعالیت چهار هزار مداح در گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از منتخبین نوگلان حسینی (ع) و کاروان های پیاده ۲۸ صفر اظهارکرد: مسابقات نوگلان حسینی در محدوده سنی زیر 18 سال در دو رده 9 الی 13 ساله و 14 تا 18 ساله در استان برگزار شد.

وی افزود: در مرحله ابتدایی 500 نفر ثبت نام کردند که 36 نفر به مرحله نهایی رفتند که در نهایت چهار نفر برگزیده شدند.

ولی نژاد بیان کرد: هدف از این کار شناسایی نیروهای توانمندی و سرمایه گذاری روی آن ها است تا این ها به عنوان ظرفیت استان معرفی شوند.

وی گفت: استفاده از اشعار مناسب و شناسنامه دار برای اجرای مداحی ضرورت دارد و و باید دوره های آموزشی برگزار و کتب و جزوات مناسب در اختیار مداحان قرار گیرد.

ولی نژاد در خصوص کاروان های پیاده 28 صفر گلستان که به مشهد اعزام شدند، اضافه کرد: این کاروان ها به صورت خودجوش به این سفر معنوی اعزام شدند.

کد مطلب 4772012

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