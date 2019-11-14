برگزیدگان نوگلان حسینی گلستان تجلیل شدند/فعالیت ۴۰۰۰ مداح دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از منتخبین نوگلان حسینی (ع) و کاروان های پیاده ۲۸ صفر اظهارکرد: مسابقات نوگلان حسینی در محدوده سنی زیر 18 سال در دو رده 9 الی 13 ساله و 14 تا 18 ساله در استان برگزار شد.

وی افزود: در مرحله ابتدایی 500 نفر ثبت نام کردند که 36 نفر به مرحله نهایی رفتند که در نهایت چهار نفر برگزیده شدند.

ولی نژاد بیان کرد: هدف از این کار شناسایی نیروهای توانمندی و سرمایه گذاری روی آن ها است تا این ها به عنوان ظرفیت استان معرفی شوند.

وی گفت: استفاده از اشعار مناسب و شناسنامه دار برای اجرای مداحی ضرورت دارد و و باید دوره های آموزشی برگزار و کتب و جزوات مناسب در اختیار مداحان قرار گیرد.

ولی نژاد در خصوص کاروان های پیاده 28 صفر گلستان که به مشهد اعزام شدند، اضافه کرد: این کاروان ها به صورت خودجوش به این سفر معنوی اعزام شدند.