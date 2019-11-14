به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان و امیر عبدوس مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان سمنان شامگاه پنج‌شنبه تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان «تنها یک زمین‌داریم» را به امضا رساندند که موضوع آن آموزش ۱۰ هزار و ۲۴۲ نوآموز با موضوع فراگیری آموزش درزمینهٔ حفاظت از محیط‌زیست و تربیت محیط یاران است.

مدیرکل محیط‌زیست استان سمنان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: بر طبق این قرارداد در گام اول مربی و مدیران مرکزهای پیش‌دبستانی آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند.

امیرعبدوس بیان کرد: امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با عنوان «تنها یک زمین‌داریم» به مدت دو سال به تربیت نوآموزان و دانش آموزان در حوزه‌های محیط‌زیست می‌پردازد.

وی بابیان اینکه همیاران محیط بان خروجی تفاهم‌نامه و آموزش‌های آن است، ابراز کرد: امیدواریم این طرح بتواند ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را به همراه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان سمنان درباره اهداف این تفاهم‌نامه، گفت: اشاعه فرهنگ مشارکت جمعی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه و ارتقای سواد و اخلاق زیست‌محیطی است.

محمد دستورانی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان زمینه‌سازی مناسب، ترغیب و تشویق نوآموزان برای فراگیری آموزش‌های زیست‌محیطی را رسالت این اداره کل در قبال تفاهم‌نامه امضاشده در حوزه محیط‌زیست دانست و گفت: ۷۰۰ مربی و ۲۲۰ مدیر مرکز پیش‌دبستانی در سراسر استان سمنان آموزش‌های لازم درزمینهٔ حفاظت از محیط‌زیست را دریافت خواهند کرد.