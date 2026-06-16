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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

تفاهمنامه همکاری محیط زیست و آموزش و پرورش استان سمنان نهایی شد

تفاهمنامه همکاری محیط زیست و آموزش و پرورش استان سمنان نهایی شد

سمنان- مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان از نهایی‌سازی تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مدارس با هدف تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک برای نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با قدردانی از رویکرد حمایتی آموزش و پرورش در حوزه مسائل زیست‌محیطی، آموزش نسل آینده را مهم‌ترین مسیر دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش دانش‌آموزان، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی مسئولیت پذیر و آگاه نسبت به چالش‌ها و مسائل محیط‌زیستی خواهد بود.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان به آمادگی این اداره کل برای گسترش همکاری‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: اجرای برنامه‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی، توانمندسازی معلمان و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ایفا کند.

یوسف پور همچنین بر استفاده از ظرفیت خانه‌های محیط‌زیست و مشارکت فرهنگیان علاقه‌مند در اجرای برنامه‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: همکاری میان دستگاه‌های آموزشی و محیط‌زیستی از مهم‌ترین الزامات ارتقای آگاهی عمومی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست نیازمند مشارکت همگانی و فرهنگ‌سازی مستمر است، خاطرنشان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم زیست‌محیطی از سنین پایین، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی و حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست، دو طرف بر تداوم تعاملات و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری به منظور اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و فرهنگی در سطح مدارس استان سمنان تأکید کردند.

کد مطلب 6862114

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