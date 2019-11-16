برداشت ۱۶۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاهوتیان بابیان اینکه همدان یکی از قطب های مهم تولید چغندر قند و اصلاح بذر این محصول در کشور است، گفت: چغندر قند همدان از کیفیت بالایی برخوردار است به گونه ای که متوسط عیار چغندر قند همدان درحدود ۱۸.۵ درصد و یک تا ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

لاهوتیان با بیان اینکه زراعت چغندر قند در همدان به صورت بهاره است، افزود: طی سال جاری حدود ۷ هزار و ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان به کشت چغندر قند اختصاص داشته است.

وی گفت: از این میزان ۶ هزار و ۲۳۹ هکتار آن زیر کشت رفته اند و میانگین برداشت این محصول در استان همدان به ازای هر هکتار ۴۸.۹۷ تن می بااست شد و برآورد می شود مجموع تولید چغندر قند استان در سال جاری حدود ۳۰۵ هزار و ۵۴۵ تن باشد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: همچنین تا اواسط آبان ماه در حدود ۱۶۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت شده است.

وی افزود: شهرستان نهاوند با سطح زیر کشت ۳ هزار و ۷۵ هکتار و میانگین برداشت ۵۳ تن در هکتار و برآورد تولید ۱۶۲ هزار و ۹۷۵ تن بزرگترین تولید کننده چغندر قند استان همدان است.



