تردد در بلوارهای شهید آبشناسان و شهید ستاری متوقف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ صبح امروز در جمع خبرنگاران و با توجه به بارش برف در پایتخت و وضعیت معابر اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید از ساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح، بارش در مناطق شمالی تهران آغاز شد که با توجه به اینکه معابر شمالی تهران دارای شیب است و این شیب ها با بارش برف نیاز به برف روبی و ریختن شن و نمک دارند که راه باز شود و با توجه به عدم انجام دادن این موارد، تردد در معابر شمالی تهران با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: در خیلی از مسیرها به دلیل نشستن برف و عدم برف روبی و پاشیدن شن و نمک، خودروها امکان حرکت ندارند و حتی در برخی از معابر، رانندگان خودروهای خود را به همان صورت که در وسط راه هستند، رها کرده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: در خیلی از مناطق شمالی بار ترافیکی کاملا متوقف شده و امکان تردد در برخی نقاط مانند ولنجک، دربند، بلوار دانشجو، بلوار رشیدالدین فضل الله، خیابان ولی عصر، خیابان شریعتی از خیابان دزاشیب و در ادامه محورهای فرعی مثل خیابان فرمانیه و علوی و همچنین خیابان عمار تا سه راه یاسر، باهنر، خیابان کامرانیه شمالی، بلوار ارتش، بلوار اندرزگو، میدان دانشگاه آزاد در منطقه ۵، بلوار سیمون بولیوار، بلوار اشرفی اصفهانی، ستاری، بزرگراه های بابایی به غرب، امام علی به سمت شمال، چمران، صدر به سمت غرب، مدرس به شمال، چمران، یادگار امام، همت و همچنین شهید باکری از نقاطی هستند که به دلیل بارش شدید برف و لغزندگی، خودروها امکان حرکت ندارند.

وی افزود: با توجه به شرایطی که در برخی از این معابر وجود دارد، از هموطنان خواهش می کنم از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پایان یادآور شد: شایان ذکر است که در بلوارهای شهید آبشناسان و شهید ستاری تردد خودروها کاملاً متوقف شده و خودروها در این معابر، امکان تردد ندارند.