وحدت امت اسلامی اساس تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری درمیزگرد علمی با موضوع «نقش اتحاداسلامی درتمدن نوین اسلامی » که باحضوراندیشمندان شیعه واهل سنت در دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس برگزارشد با تبریک میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت گفت: امروز وحدت اسلامی مهمترین گفتمان ارزشی و مساله حیاتی درکشور است که برخی ها به دنبال از هم پاشی آن هستند.

این مسئول فرهنگی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال شکستن وحدت بین مسلمانان است افزود: کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام دربرابر ناکارآمدی لیبرال دمکراسی غربی وناتوانی آنها درمقابله با امت اسلامی موجب شده است تا دشمن به دنبال سست کردن حلقه اتحاد جوامع اسلامی برای رسیدن اهداف شوم خود باشد.

وی از انقلاب اسلامی به عنوان احیا کننده دین اسلام دردنیا یاد کرد و گفت: انقلاب اسلامی با اندیشه های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری نه فقط موجب احیا مجدد دین اسلام در کشورشد بلکه احیا کننده و ترویج دهنده دین اسلام دردنیا نیز شده است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وجه مشترک مسلمانان تشیع و تسنن عنوان کرد: اطاعت از قرآن و عمل کردن به واجبات دین اسلام وایستادگی در برابرظلم از نقاط مشترک و قوت امت اسلامی در ایجاد وحدت اسلامی در کشور است که با مدیریت راهبردی رهبر معظم انقلاب تا کنون دشمنان با شکست مواجه شده اند.

ابراهیم کلانتری گفت: یقین داشته باشید وحدت میان شیعه و سنی یک سیاست راهبردی حقیقی جهت اعتلای جامعه است و به یاری خداوند منان و وعده قران پیروزی ازآن ملت اسلام است که به زودی محقق و دشمنان ناکام خواهند شد.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان هرمزگان نیر دراین میزگرد اذعان داشت: مارهروان مقام ولایت فقیه باید باوحدت همه جانبه خود سعی دررسیدن به فرمایش امام رحمه الله علیه مبنی برطراحی نظام سیاسی جامعه اسلامی یکپارچه تحت عنوان اتحاد اسلامی داشته باشیم و دستیابی به این مهم باداشتن اهداف بزرگ، مهم ومقدس مقدور است.

حجت الاسلام سیدعباس تقوی درادامه گفت: سیاست گذاران وسیاست پیشه گان شیعه واهل تسنن باید بهوش باشند ونگذارند که نیازهای کاذب جایگزین نیازهای اصلی جامعه اسلامی شود.

وی ازعالمان وپرچمداران مبارزوتلاشگراهل تسنن وشیعیان استان هرمزگان با ذکر رشادت هایشان بعنوان الگوی وحدت مسلمانان یادکرد و افزود: به یمن حضور علمای فهیم اهل تشییع و تسنن در استان، همه با شعار برادری و برابری با آرامش و آسایش در کنار هم زندگی می کنند و همه بر وحدت کلمه ، همدلی و همراهی تاکید دارند.

در ادامه این نشست شیخ علی ماهیگیر از علما و ائمه جماعت اهل سنت از سه مولفه حفظ هویت دینی ، پیروی ازساختار سیاسی و ایستادگی در برابر هجمه های دشمن را از رسالت های اصلی امت اسلامی برشمرد و گفت:« جوامع اسلامی باید با پیروی از دین اسلام و رسول مکرم نبی(ص) و فرمایشات مقام رهبری؛ امید دشمن را در تمام عرصه ها با یاس و ناامیدی همراه سازند.»

این پژوهشگر اهل سنت افزود: «امروزانقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با رنگین کمانی از قومیت های مختلف با دنبال کردن هدفی مشترک آن هم رسیدن به تمدن نوین اسلامی با اقتدار کامل به راه خود ادامه می دهد و ما وظیفه داریم در سایه پرچم سه رنگ نظام جمهوری اسلامی با وحدت برای آینده روشن کشور گام های بلند و مستحکمی برداریم.

وی در پایان عنوان کرد: امت اسلامی امت واحدی است که با پیروی از دین و منویات رهبری به دنبال جهان شمول کردن دین اسلام است.

در ابتدای این برنامه ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با بیان خیر مقدم به حاضران ، وحدت را حاصل انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که با خون شهدا عزیز از قومیت های مختلف به منصه ظهور رسید و با وجود علمای فهیم این وحدت روز به روز مستحکمتر و چهره پر نیرنگ استعمار نمایان تر شد.»

دکتر احسان کامرانی هفته وحدت را نماد پیوند مسلمانان بر شمرد و افزود: « همه باید تلاش کنیم تا خدایی ناکرده با دسیسه های دشمنان و استکبار جهانی در چاه نادانی سقوط نکنیم و با هوشیاری و پیروی از منویات مقام معظم رهبری با حفظ و استمرار این وحدت دین اسلام را در تمام دنیا اشاعه و گسترش دهیم.»