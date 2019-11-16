جریمه بحرین به خاطر توهین به سرود ایران/ فدراسیون اخطار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون جهانی فوتبال آرای انضباطی خود را در ارتباط با مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا منتشر کرد.

در میان آرای منتشر شده، نام فدراسیون فوتبال بحرین و جریمه ۲۰ هزار فرانکی این فدراسیون به خاطر اتفاقات بازی با تیم ملی ایران هم دیده می شود.

علت این جریمه، علاوه بر شلوغی بیش از حد استادیوم و مسائل امنیتی، توهین به سرود تیم ملی ایران قبل از شروع مسابقه عنوان شده است.

از سوی دیگر تیم ملی ایران هم به خاطر مسائل امنیتی در بازی با کامبوج در ورزشگاه آزادی و عدم رعایت حرکات جوانمردانه، دو اخطار از فیفا دریافت کرده است.

تیم ملی هنگ کنگ هم به خاطر اقدام تماشاگرانش در دخالت دادن مسائل سیاسی در ورزش و توهین به سرود ملی در دیدار با ایران، ۱۵ هزار فرانک جریمه شد و اخطار گرفت.