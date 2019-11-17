جزییات تازه ترین نشست ماهانه خانه موسیقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین نشست ماهانه خانه موسیقی ایران ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه با در تالار اجتماعات این مجموعه صنفی برگزار خواهد شد.

در این نشست موضوع اجرای موسیقی در سبک های مختلف مورد بررسی خواهد گرفت، این در حالی است که برگزاری چند برنامه موسیقایی به عنوان بخش های مختلف این نشست اعلام شده است.

نشست های ماهانه خانه موسیقی به طور مستمر از سال ۱۳۸۹ در یکشنبه های آخر هر ماه برگزار می شد. این نشست ها با اجراهای موسیقی در سبک های مختلف، اجرای پیشکسوتان موسیقی، معرفی استعدادهای جوان، معرفی تازه های کتاب و آلبوم و موسیقی مناسبتی همراه است.