به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان فرزاد دادخواه اظهار داشت: با توجه به اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی، راهداران استان اصفهان از شب گذشته در آمادهباش کامل بودند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان ادامه داد: ۵۵۰ دستگاه ماشینآلات راهداری و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات مربوطه برای راهداری زمستانه در آمادگی کامل هستند.
وی اضافه کرد: بارشها هماکنون در بخشهایی از غرب و جنوب غربی استان اصفهان ادامه دارد و هیچگونه مشکلی در تردد این محورها گزارش نشده است.
دادخواه با اشاره به لغزندگی و کاهش دید در محورهای فوق گفت: مسافرانی که قصد عبور از محورهای استان اصفهان را دارند حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان تصریح کرد: گشتهای راهداری به طور مستمر در جادههای استان اصفهان حرکت کرده و در صورت نیاز به خودروها امدادرسانی خواهد کرد.
دادخواه تاکید کرد: مردم باید با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی تردد برای خود و سایر کاربران جادهای را افزایش دهند.
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