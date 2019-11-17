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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۹:۵۲

معاون راهداری اداره کل راهداری اصفهان خبر داد

آماده‌باش ۷۵۰ راهدار در پی بارش برف در محورهای غربی اصفهان

آماده‌باش ۷۵۰ راهدار در پی بارش برف در محورهای غربی اصفهان

اصفهان - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان از آماده‌باش ۷۵۰ نفر راهدار در پی بارش برف در محورهای غربی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان فرزاد دادخواه اظهار داشت: با توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، راهداران استان اصفهان از شب گذشته در آماده‌باش کامل بودند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان ادامه داد: ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات مربوطه برای راهداری زمستانه در آمادگی کامل هستند.

وی اضافه کرد: بارش‌ها هم‌اکنون در بخش‌هایی از غرب و جنوب غربی استان اصفهان ادامه دارد و هیچ‌گونه مشکلی در تردد این محورها گزارش نشده است.

دادخواه با اشاره به لغزندگی و کاهش دید در محورهای فوق گفت: مسافرانی که قصد عبور از محورهای استان اصفهان را دارند حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد: گشت‌های راهداری به طور مستمر در جاده‌های استان اصفهان حرکت کرده و در صورت نیاز به خودروها امدادرسانی خواهد کرد.

 دادخواه تاکید کرد: مردم باید با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی تردد برای خود و سایر کاربران جاده‌ای را افزایش دهند.

کد مطلب 4774641

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