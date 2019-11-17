به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان فرزاد دادخواه اظهار داشت: با توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، راهداران استان اصفهان از شب گذشته در آماده‌باش کامل بودند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان ادامه داد: ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات مربوطه برای راهداری زمستانه در آمادگی کامل هستند.

وی اضافه کرد: بارش‌ها هم‌اکنون در بخش‌هایی از غرب و جنوب غربی استان اصفهان ادامه دارد و هیچ‌گونه مشکلی در تردد این محورها گزارش نشده است.

دادخواه با اشاره به لغزندگی و کاهش دید در محورهای فوق گفت: مسافرانی که قصد عبور از محورهای استان اصفهان را دارند حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد: گشت‌های راهداری به طور مستمر در جاده‌های استان اصفهان حرکت کرده و در صورت نیاز به خودروها امدادرسانی خواهد کرد.

دادخواه تاکید کرد: مردم باید با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی تردد برای خود و سایر کاربران جاده‌ای را افزایش دهند.