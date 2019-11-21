کشته شدن ۷ شبه نظامی کُرد در حمله هوایی ترکیه به شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش ترکیه در حومه شهر عین العرب (کوبانی) واقع در شمال سوریه عملیات پهپادی انجام داد. در این عملیات هفت نفر جان خود را از دست دادند.

وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه با انتشار توئیتی اطلاع داد که این افراد از اعضای یگان های مدافع خلق (ی. پ.گ) و حزب کارگران کردستان (پ. ک.ک) بودند که پس از عملیات شناسایی به وسیله پهپادهای ارتش ترکیه مورد هدف قرار گرفتند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز روز گذشته گزارش داد که ترکیه در حمله پهپادی به روستای «قرنفل» در غرب شهر «تل ابیض» در حومه شمالی رقه، محله های مسکونی را بمباران کرده که در پی آن ۵ تن از غیرنظامیان منطقه جان خود را از دست دادند.

ترکیه در ۲۵ مهرماه برای عقب راندن شبه نظامیان کُرد سوریه از مناطق مرزی الرقه والحسکه سوریه، عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» را در شمال سوریه آغاز کرد.

یکی از اهداف ترکیه از این عملیات نظامی ایجاد منطقه امن در شمال سوریه در حدفاصل شهرهای راس العین و تل ابیض به طول ۱۲۰ کیلومتر و عمق ۳۰ کیلومتری از مرزهای ترکیه است.

حملات یک هفته ای ترکیه، پس از توافق آتش بس میان ترکیه و آمریکا به طور موقت متوقف شد.

روسیه و ترکیه نیز در جریان مذاکرات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای وی، در سوچی روسیه در تاریخ ۳۰ مهر به توافق ۱۰ ماده‌ای درباره سوریه دست یافتند که مهمترین بخش آن تفاهم بر سر خروج تمام واحدهای متعلق به شبه نظامیان کُرد از عمق ٣٠ کیلومتری مرز ترکیه از جمله منبج و مناطق حومه آن است.