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۳۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۱۴

سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال معرفی شد

سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال معرفی شد

سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با حکم مهدی تاج معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی ابوالفضل حسن‌زاده محمدی را به عنوان سرپرست کمیته انضباطی معرفی کرد.

پیش از این اسماعیل حسن‌زاده عهده‌دار ریاست این کمیته بود.

کد مطلب 4777763

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