مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه هلالاحمر استان سمنان طی شبانهروز گذشته به ۴۶ حادثهدیده برف و تصادفات امدادرسانی کرده است، ابراز داشت: از این تعداد هشت مصدوم توسط اورژانس و هلالاحمر به مراکز درمانی انتقالیافته و ۱۵ نفر اسکان داده شدند.
وی بابیان اینکه طی شبانهروز گذشته هلالاحمر به خودروهای گرفتار در برف نیز امدادرسانیهای لازم را داشته است، افزود: پنج نفر در محور فولاد محله به دامغان (روستای تویه دروار)، محور سمنان به فیروزکوه پنج نفر، محور فولاد محله به کیاسر ۱۵ نفر نجاتیافته و محور فولاد محله به شهمیرزاد دو نفر شب گذشته توسط هلالاحمر استان سمنان امدادرسانی شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه طی شبانهروز گذشته چهار حادثه واژگونی در محورهای استان رخداده است، ابراز داشت: واژگونی پراید کیلومتر ۵۷ دامغان به سمنان، واژگونی پراید کیلومتر ۶۰ دامغان به سمنان، واژگونی تیبا کیلومتر ۲۵ میامی به شاهرود و انحراف خودروی نیسان و گیر افتادن در برف محور شهمیرزاد به چاشم ازجمله حوادث رانندگی مهم روز گذشته بوده است.
محمدخانی بابیان اینکه این حوادث هشت مصدوم و چهار حادثهدیده برجای گذاشته است، تصریح کرد: خوشبختانه این حوادث فوتی در برنداشت که باید گفت استراحت کافی، پرهیز از عجله و شتاب و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میتواند از بروز این سوانح و حوادث پیشگیری کند.
وی بابیان اینکه در حوادث ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ تیم عملیاتی امداد و نجات، ۲۳ نفر نیروی عملیاتی، هفت آمبولانس و یک خودروی نجات برای امدادرسانی حضور داشتند، افزود: هموطنان میتوانند در هرکجای استان بهمحض بروز سانحه یا هرگونه مشکل با شماره ۱۱۲ تماس برقرار کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
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