۲۸ مصدوم در هفت حادثه رانندگی و کوهستانی استان سمنان

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح عملیات امدادی جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته به پنج حادثه رانندگی و دو حادثه کوهستان امداد رسانی شده است

وی ادامه داد: گرفتار شدن دو نفر در کوهستان منطقه آبشار تنگه مجن شاهرود از آن جمله بود که تیم عملیاتی با استفاده از آمبولانس، ست نجات و موتورسیکلت تریله موفق به نجات مصدومان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین از امدادرسانی به دو نفر که خودروی پژو ۲۰۶ آنها در گل‌ولای منطقه جنگل ابر گرفتار شده بود، خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در حوالی امامزاده قطری و قله قاسم‌خان رخ داد و نیروهای پایگاه خرقانی با استفاده از آمبولانس و تجهیزات تخصصی پس از طی مسیر صعب‌العبور به افراد دسترسی پیدا کردند.

درخشان توضیح داد: امدادگران پس از امدادرسانی، افراد گرفتار را در ادامه مسیر به خانواده‌هایشان تحویل دادند و پنج بسته مواد غذایی ۲۴ ساعته نیز میان آنان توزیع شد.

وی در ادامه به حوادث جاده‌ ای ‌در محورهای استان اشاره کرد و یادآور شد: واژگونی یک دستگاه سمند در کیلومتر پنج محور آرادان به گرمسار منجر به مصدومیت چهار نفر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع حادثه برخورد سمند و موتورسیکلت در کیلومتر ۲۵ محور دامغان به فولادمحله نیز خبر داد و افزود: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان ادامه داد: در واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود نیز چهار نفر مصدوم شدند که امدادگران پایگاه نعیم‌آباد با استفاده از ست نجات و آمبولانس در عملیات امدادرسانی حضور یافتند.

وی همچنین از سقوط یک دستگاه پژو پارس به کانال در کیلومتر ۱۶۰ محور قم به گرمسار خبر داد و بیان داشت: در این حادثه چهار نفر راهی بیمارستان شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پراید کیلومتر ۲۴ محور میامی به سبزوار خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه مصدومیت شش نفر را رقم زده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای و حضور در مناطق کوهستانی، تاکید کرد: از مسافران و گردشگران پیش از حرکت، وضعیت مسیر و شرایط جوی را بررسی کرده و از ورود به مسیرهای صعب‌العبور بدون تجهیزات و آمادگی لازم خودداری کنند.