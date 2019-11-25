به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در حالی که سینماهای زنجیره‌ای «وو» در بریتانیا در حال نمایش فیلم گانگستری «داستان آبی» بودند، حمله‌ای از سوی گروهی مسلح به قمه به سینما انجام شد که در نهایت موجب شد این فیلم از ۹۱ سینمای این زنجیره پایین کشیده شود.

این رویداد شنبه شب در بیرمنگام یکی از شهرهای مرکزی انگلستان و در یک مجموعه چند منظوره رخ داد. بیرمنگام دومین شهر پرجمعیت بریتانیاست و سینما به دلیل حضور خانواده‌هایی که هم‌زمان برای تماشای «یخ زده ۲» دیزنی در اولین آخر هفته اکرانش آمده بودند، پر از جمعیت بود.

برمبنای گزارش‌ها این هرج و مرج پس از آن شروع شد که در حین نمایش فیلم، گروهی که برخی از آن‌ها مسلح به قمه بودند وارد سینما شدند. در این وضعیت دیگر تماشاگران و به ویژه کودکان خانواده‌هایی که برای تماشای «یخ زده» آمده بودند، شروع به فرار و جیغ کشیدن کردند و اوضاع کاملا به هم ریخت.

پلیس بلافاصله وارد عمل شد و با استفاده از سلاح‌های الکتریکی سعی در متفرق کردن معترضان کرد و در نهایت ۵ فرد را که سن ۴ نفر آن‌ها زیر ۱۵ سال بود و یک جوان ۱۹ ساله را، دستگیر کرد. یکی از این افراد دختری ۱۳ ساله بود. در این ماجرا چندین افسر پلیس زخمی شدند و از گروه مهاجمان ۳ قمه و یک چاقو به دست آمد. انتظار می‌رود شمار دستگیرشدگان افزایش یابد.

«داستان آبی» که اوایل این ماه در لندن برای نخستین بار روی پرده‌های نقره‌ای رفت، توسط پارامونت در بریتانیا اکران شده و داستان دو دوست لندنی را روایت می‌کند که زندگی‌شان بر اثر خشونت نابود می‌شود. این فیلم را اندرو اونووبلو فیلمساز لندنی ساخته است که در یوتیوب به عنوان یک هنرمند رپ شناخته شده است. این فیلم برای گروه سنی بالای ۱۵ سال است.

این فیلمساز پس از ماجرا با انتشار پیامی گفت فیلمش نه درباره خشونت بلکه درباره عشق است.

پس از این ماجرا یک پیام تلفنی در شبکه سینماهای «وو» برای درخواست‌کنندگان این فیلم پخش می‌شود که حاکی از این است که نمایش فیلم «داستان آبی» دیگر در این زنجیره سینماها ادامه نخواهد یافت.

سخنگوی این شبکه سینمایی هم گفت که این تصمیم گرفته شده و فیلم دیگر در این زنجیره سینمایی نمایش داده نخواهد شد. وی تاکید کرد که سلامتی و ایمنی مشتریان و کارمندان این زنجیره مهمترین مساله برای آنهاست.

گفته شده پلیس با اسلحه‌های الکتریکی و سگ‌های پلیس بلافاصله وارد سینما شد و سعی کرد تا این گروه را از سینما خارج کند. یک شاهد گفته است نگرانی پلیس از مسلح بودن این گروه بود و روشن نبود که آیا گروه دیگری هم وارد عمل می‌شود و کار گسترش می‌یابد یا خیر.