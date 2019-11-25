به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیستم‌های حفاظتی نقش اساسی در ایمنی، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم برق رسانی را عهده دار هستند و از شروع یا گسترش دامنه خسارت ناشی از خطاهای مختلف جلوگیری می کنند.

عملکرد مناسب و انتخاب سیستم حفاظتی مناسب باعث کاهش سطح خاموشی و خسارت‌های ‌احتمالی‌ می‌شود چراکه حداقل ناحیه‌ای را که برای رفع عیب کافی است از شبکه جدا کرده و برق‌رسانی به قسمت‌های دیگر شبکه، تدوام می‌یابد.

در ترانسفورماتورها ممکن است خطرات زیادی اتفاق بیفتد مثلاً اتصال کوتاه یا اتصال شبکه یا اضافه بار و ... که برای حفاظت از این تجهیزات از وسیله‌ای به نام «رله حفاظتی » استفاده می‌شود. از این رو یک شرکت دانش‌بنیان توانسته است به دانش و فناوری ساخت این رله حفاظتی دست پیدا کند.

مصطفی اوجی مدیرعامل این شرکت گفت: محصول تولیدی این شرکت توسط آزمایشگاه صنایع انرژی ایران مورد ارزیابی، آزمایش و سپس تایید قرار گرفته است؛ همچنین این محصول تاییدیه شرکت توانیر ایران برای فروش را نیز دریافت کرده است.

به گفته اوجی، وظیفه این رله حفاظتی این است که هر جزء از شبکه برق که دچار خطا یا اتصالی شده را در کمترین زمان ممکن از مدار خارج کند به طوری که احتمال خطر از بین رفته و کوچک‌ترین بخشی از شبکه الکتریکی مجزا شود.

بنابراین به وسیله رله محل وقوع عیب از شبکه جدا سازی شده و باعث می شود که سایر قسمت‌های سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ بماند، تجهیزات و دستگاه ها در مقابل عیوب و اتصالی‌ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود شود.

اوجی از نقش مهم و حیاتی این محصول در برق‌رسانی گفت و ادامه داد: از آن‌جایی که تجهیزات برق از قبیل ترانسفورماتور، کلیدهای برق قدرت و بسیاری دیگر از تجهیزات این صنعت از قیمت بالایی برخوردار است حفاظت از این تجهیزات و شبکه انتقال، نیز بسیار حیاتی است.

به گفته این فعال فناور، کشورهایی مانند آلمان، سوئد، فرانسه و آمریکا از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این تجهیزات هستند ولی اکنون با تلاش محققان و متخصصان صنعت برق، کشورمان به تولیدکننده این محصول تبدیل شده است.

وی به اشتغال‌زایی و میزان فروش این شرکت اشاره کرد و گفت: با تولید این محصول برای ۲۵ نفر اشتغالزایی ایجاد شده و در سال گذشته ۵۰۰ دستگاه از این رله ها به فروش رفته است و پیش‌بینی می‌شود که در دو سال آینده بالغ بر ۵۰۰۰ دستگاه رله به فروش رسد.

مدیرعامل این شرکت گفت: هم اکنون تمرکز فروش محصولات این شرکت بر روی بازار داخل است. از آنجا که نیاز داخلی و منطقه‌ای به این رله‌ها هر روز در حال افزایش و گسترش است توسعه کارخانه و خط تولید از پیش نیازهای تامین رله‌های حفاظتی ساخت داخل است که در این رابطه، پشتیبانی و حمایت مسؤلان زمینه توانمندی و رفع نیازهای داخلی و به دنبال آن ورود به بازارهای صادراتی را فراهم می‌سازد.

وی صنایع برق، نفت، گاز و پتروشیمی را از مهم‌ترین صنایعی نام برد، که مشتری و استفاده کننده این تجهیزات هستند.