تولید ۱۱ میلیون تن شیرخام در کشور/صادرات تخم مرغ محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی به بازدید خود از بزرگترین مرکز پرورش گاو شیری کشور با حدود ۱۶ هزار رأس گاو شیری در شهرستان نظرآباد، اشاره و اظهار کرد: میزان تولید روزانه این مرکز بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن شیر خام بوده و در حال ایجاد ساختار زنجیره تولید است.

وی افزود: این مرکز، کارخانه خوراک دام هم دارد، همچنین در حال راه‌اندازی کارخانه فرآورده‌های لبنی با مشارکت چند دامپرور دیگر است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: این واحد دامداری از روش‌های نوین روز در دنیا برای تغذیه و پرورش دام استفاده می‌کند مانند استفاده از قصیل سیلوشده جو برای خوراک دام که در فصلی استفاده می‌شود که علوفه‌های دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره ارزش اذعان کرد: توجه به زنجیره ارزش در تولیدات دامی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و با تمهیداتی که انجام شده، روند ایجاد زنجیره ها در صنعت دامپروری کشور در حال گسترش است.

رضایی در رابطه با بازدید از کارخانه خوراک دان تعاونی مرغداران مرکز، خاطرنشان کرد: این تعاونی متشکل از پرورش دهندگان مرغ تخم گذار چندین استان هستند که کارخانه بسیار بزرگ تولید خوراک دان با ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن خوراک و واحدهای بسته‌بندی تخم مرغ را راه اندازی کرده اند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: این زنجیره حدود ۸ تا ۱۰ درصد از کل تخم مرغ کشور را تولید می کند و نکته مهم آن این است که این مجموعه به صورت مشارکتی اداره می‌شود و کاملا تعاون محور بوده و نشان دهنده آن است که تعاونی‌ها در ایجاد زنجیره نقش اساسی دارند.

رضایی پیش بینی کرد: امسال بیش از یک میلیون تخم‌مرغ و ۱۱ میلیون تن شیرخام تا پایان سال در کشور تولید خواهد شد.

وی با اشاره به میزان تولید محصولات دامی در استان البرز عنوان کرد: استان البرز با وجود وسعت کم، قطب تولید شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ کشور است و واحدهای بزرگ تولید در این استان مستقر هستند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به کنترل بازار، صادرات تخم مرغ به صورت محدود انجام می‌شود، در حال حاضر صادرات به شدت کاهش پیدا کرده اما مسیر صادراتی باز است و منعی وجود ندارد.