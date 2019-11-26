کویت هنوز با طرح «صلح هرمز» موافقت نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجریده، یک مقام وزارت خارجه کویت اظهار داشت که کشورش هنوز با طرح پیشنهادی رئیس جمهوری ایران موسوم به طرح صلح هرمز موافقت نکرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: رایزنی ها در خصوص طرح صلح هرمز ادامه دارد و موضع کویت در نشست سران خلیج فارس در ریاض مشخص خواهد شد.

روزنامه الجریده اعلام کرد که وزیر خارجه عمان قرار است هفته آینده برای ابراز موافقت کشورش با طرح مذکور به تهران سفر کند.

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری صبح روز گذشته (دوشنبه) اظهار داشت: ما هرگونه ورود و نقش آفرینی نیروهای بیگانه در منطقه را رد و باعث بی ثباتی می دانیم. ما به همسایگان گفته ایم که امنیت وارداتی نیست و باید با همکاری همه کشورها به دست بیاید. همه کشورها باید سهمی در تامین امنیت منطقه داشته باشند و طرح ایران موسوم به صلح هرمز در همین راستا بوده تا امنیت در منطقه را گسترش دهد. ما اعلام کرده‌ایم همه می‌توانند در آن حضور داشته باشند و نامه رییس جمهور به همه کشورها ارسال شده است. امیدواریم آنها از توهم دست برداشته و به ندای صلح ما جواب دهند. حضور کشورهای بیگانه در منطقه باعث ناامنی است و بی‌ثباتی به ارمغان می آورد. امیدواریم جواب طرح ما مثبت باشد. برخی از کشورها استقبال کرده اند و برخی در حال بررسی طرح هستند و سه کشور جواب مثبت داده اند.