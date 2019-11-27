به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دشتی اظهار داشت: در حوزه کاهش سرقت ها با اجرای طرحهای پیشگیرانه تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و شهرستان دشتی افزود: در اتفاقات اخیر مردم شهرستان صف خودشان را از اغتشاشگران جدا کردند.

نادری ادامه داد: در این اتفاقات هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت و مسئله خیلی سریع جمع شد.

وی بیان کرد: روز گذشته نیز مردم با حضور پر شور و پر معنا خود در راهپیمایی بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند و حرکات اغتشاشگران را محکوم کردند.

نادری با تقدیر از حضور پرشور مردم در این راهپیمایی یادآور شد: در جهت تنظیم بازار نظارت بر بازار افزایش یابد.

وی بیان کرد: اخیرا نیز در جهت تنظیم بازار۵۰ تن برنج وارد شهرستان شد و در بین شهرها توزیع شد.