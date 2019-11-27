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۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۲۸

فرماندار دشتی:

روند سرقت‌ها در دشتی کاهش یافته است

روند سرقت‌ها در دشتی کاهش یافته است

دشتی- فرماندار دشتی از کاهش روند سرقت ها در سطح شهرستان خبر داد و گفت: عمده سرقت ها با تلاش مجموعه نیروی انتظامی در سطح شهرستان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دشتی اظهار داشت: در حوزه کاهش سرقت ها با اجرای طرحهای پیشگیرانه تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و شهرستان دشتی افزود: در اتفاقات اخیر مردم شهرستان صف خودشان را از اغتشاشگران جدا کردند.

نادری ادامه داد: در این اتفاقات هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت و مسئله خیلی سریع جمع شد.

وی بیان کرد: روز گذشته نیز مردم با حضور پر شور و پر معنا خود در راهپیمایی بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند و حرکات اغتشاشگران را محکوم کردند.

نادری با تقدیر از حضور پرشور مردم در این راهپیمایی یادآور شد: در جهت تنظیم بازار نظارت بر بازار افزایش یابد.

وی بیان کرد: اخیرا نیز در جهت تنظیم بازار۵۰ تن برنج وارد شهرستان شد و در بین شهرها توزیع شد.

کد مطلب 4782582

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