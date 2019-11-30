بیشترین کالای قاچاق مکشوفه در اصفهان به ماینرها اختصاص دارد

رسول کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر به «دستگاه های ماینر» به عنوان بیشترین اقلام مکشوفه قاچاق توسط گمرکات اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: دولت استخراج فراوده های پردازشی رمزنگاری را با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانونی اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به قانونی شدن و اخذ مجوز استخراج ارزرمزها، قاچاق دستگاه های ماینر که استخراج ارزهای دیجیتال را انجام می دهد اما کماکان بیشترین کالای مکشوفه قاچاق در استان اصفهان وجود دارد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به مسیر غیرقانونی قاچاق دستگاه های ماینر که عمدتا به صورت استوک شده و از رده خارج شده است، گفت: مقرر شده در آینده نزدیک از طریق وزارت ارتباطات مجوز برای ماینرهای غیرقانونی صادر و این اقلام از گمرک ترخیص شود.

تولید بیت کوین یا پول مجازی حاصل فعالیت محاسباتی زمانبری است که به آن کاوش گفته می شودو توسط دستگاه های ماینر انجام می شود. این پول، ارزی جدید با هزینه معاملاتی کمتر نسبت به بازارهای ارزی سنتی است و به صورت غیرمتمرکز و بدون وجود نهاد واسط و نهاد ناظری همچون دولت، بانک و موسسات مالی بر خلاف ارزهای سنتی صادرشده توسط دولتها فعالیت می کند که در شرایط تحریم های ناجوانمردانه می تواند در اقتصاد کشور موثر واقع شود.