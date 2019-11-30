۱۲۰ کیلوگرم زعفران در شهرستان رفسنجان برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مزرعه زعفران در منطقه خنامان اظهار داشت: در سال جاری حدود هفت هکتار در رفسنجان زیر کشت زعفران رفته و به طور میانگین سالانه بین هفت تا ۱۰ هکتار به سطح زیرکشت شهرستان افزوده می‌شود.

وی بیان کرد: کم‌آبی باعث شده کشاورزان از کشت‌های جایگزین استقبال کنند و کشت زعفران علاوه بر رونق اقتصادی در منطقه اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود از ۴۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران در شهرستان رفسنجان ۱۲۰ کیلوگرم برداشت شود، امسال ۵۰ تن پیاز کشت شده و اراضی جدید زیر کشت رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به ارزآوری محصول زعفران، عنوان کرد: زعفران به ازای هر مترمکعب مصرف آب ۲٫۵ تا ۳ دلار ارزآوری دارد که موجب شده کشاورزان به سمت کشت زعفران بروند.

رضایی اظهار کرد: در زمینه گیاهان دارویی توسعه و ترویج آن انجام شده به طوری که زرشک، گل محمدی و عناب در منطقه جوابگو بوده و دولت حمایت خیلی خوبی انجام می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: همچنین کشاورزان در زمینه شیلات هم خیلی راغب به فعالیت هستند که امیداوریم در کنار پسته توسعه کشت‌های جایگزین داشته باشیم.

رضایی ادامه داد: در بحث اصلاح نژاد دام نیز توفیق خوبی حاصل شده و در شهرستان نزدیک به سه هزار دام اصلاح‌شده با نژادهای جدید داریم که می‌توانیم برای تکثیر استفاده کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان ابراز داشت: در شهرستان رفسنجان ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته داریم و سال آینده پیش‌بینی خیلی خوبی در زمینه تولید پسته داریم.

رضایی یادآور شد: کارشناسان در خدمت کشاورزان هستند تا دانش فنی را در اختیارشان بگذارند و تسهیلات هم ارائه می‌شود تا کشت‌های جایگزین رونق پیدا کند.