هنوز شورای نگهبان مجوزی برای اجرای انتخابات الکترونیک نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری ظهر امروز در نشست خبری ستاد انتخابات استان در آستانه آغاز نام‌نویسی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری که در استانداری برگزار شد، با بیان کلیات شرایط داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اطلاعات و مشخصات کاندیداها در زمان ثبت‌نام و در حضور خود در سامانه جامع انتخابات وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه داوطلبان پس از تکمیل پرسش‌نامه، تأیید و امضا آن در سامانه، ثبت‌نام خواهند شد، افزود: پس از تأیید کلیه اطلاعات داوطلبان توسط نماینده فرمانداری و نماینده هیئت نظارت، اسکن تمامی اطلاعات و تأییدها بر روی سامانه جامع انتخابات انجام خواهد شد و رسید نهایی ثبت‌نام در اختیار کاندیدا قرار می‌گیرد.

جعفری با تأکید بر اینکه عدم دریافت رسید نهایی به منظور عدم ثبت‌نام نهایی در سامانه است، تصریح کرد: در فرایند ثبت‌نام چندین نکته حائز اهمیت است. یکی از این موارد سن داوطلبان است که با توجه به بند هفت ماده ۲۸ قانون انتخابات سن داوطلبان باید حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام در روز ثبت‌نام باشد.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بند سه ماده ۲۸ قانون انتخابات، ابراز کرد: بر اساس قانون در هر مقطع تحصیلی، مدرکی که واجد ارزش استخدامی است لحاظ می‌شود. با توجه به استعلاماتی که از وزارت علوم گرفته شده است، داوطلبان می‌توانند در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کنند. مدارک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر به ستاد انتخابات سراسر کشور معرفی شده است.

جعفری در خصوص حوزه‌های علمیه نیز، گفت: تمامی مدارک حوزه علمیه باید مورد تأیید مرکز حوزه علمیه قم باشد. همچنین طبق تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی سطح یک حوزه معادل کاردانی، سطح دو معادل کارشناسی، سطح سه معادل کارشناسی ارشد و سطح چهار معادل مدرک دکتری آموزش عالی است.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه کلیه جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار هستند، ادامه داد: رزمندگانی که حداقل شش ماه رزمندگی دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند.

وی تشریح کرد: با توجه به فرموده رهبری متولدین ۱۳۵۲ و قبل از آن به شرطی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، معاف خواهند بود لذا هنگام ثبت‌نام باید مدارکی مبنی بر معافیت خود ارائه دهند.

جعفری بیان کرد: داوطلبانی که تابعیت ایرانی ندارند از نامزدی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معاف خواهند بود.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در زمان ثبت‌نام داوطلبان باید اصل تمامی مدارک را همراه داشته باشند، اظهار کرد: فقدان هر کدام از مدارک به معنای عدم ثبت‌نام خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه زمان ثبت‌نام در هفت روز متوالی انجام خواهد شد، افزود: با توجه به بند شش ماده ۲۹ قانون اساسی همه داوطلبان باید شش ماه قبل از ثبت‌نام از تمامی سمت‌های خود استعفا داده باشند لذا در هنگام ثبت‌نام نیز باید گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در سمت و پست مشاغل خود را ارائه دهند.

جعفری با اشاره به ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، ابراز کرد: با توجه به این ماده افراد در هنگام ثبت‌نام انتخابات باید دارای شرایط سلبی و ایجابی باشند. از جمله این شرایط می‌توان به اعتقاد به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل آن، سلامت جسمی و.... اشاره کرد.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه استان خراسان رضوی جز پنج استانی است که به طور همزمان انتخابات میان دوره‌ای خبرگان نیز در آن انجام می‌شود، ادامه داد: ارائه اصل شناسنامه، کارت ملی، کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، دو قطعه عکس، اجتهاد به دیانت و شایستگی اخلاقی، قدرت اجتهاد و استنباط مباحث فکری، آشنایی با مسائل روز و...از جمله الزامات برای داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای خبرگان است.

وی با بیان اینکه داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تأیید صلاحیت خواهند شد، ابراز کرد: افرادی که رهبری اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد نیز از نظر علمی به تأیید فقها شورای نگهبان احتیاجی نخواهند داشت.

جعفری با اشاره به ۱۸ گام انتخابات، گفت: هنوز مشخص نشده است که کدام حوزه انتخاباتی در استان مشمول برگزاری انتخابات الکترونیکی خواهد شد.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه فرایندهای ثبت‌نام کاندیداها در سامانه جامع الکترونیکی است، ابراز کرد: اگر قرار بر الکترونیکی شدن انتخابات باشد، با توجه به آمار شعب در سال‌های گذشته، تمهیداتی مبنی بر ارائه صندوق الکترونیکی خواهیم داشت.

وی گفت: فعلاً تا اعلام دستور شورای نگهبان خبری مبنی بر الکترونیکی بودن انتخابات در استان نداریم، شمارش آرا به صورت دستی و مردم نیز همانند گذشته به صورت دستی رأی خواهند داد.

جعفری با بیان اینکه استانداری در حوزه اجرا و حسن اجرا انتخابات وظایف مهم و خطیری دارد، افزود: هنوز در شورای نگهبان این مجوز برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک صادر نشده است.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه در این زمینه استان‌ها تصمیم‌ساز نیستند، ادامه داد: این تصمیم باید در مرکز رسیدگی شود لذا کمیته‌ای فنی و تخصصی در این زمینه تشکیل شده و ما در حال تبادل نظرات با این کمیته هستیم.

وی تصریح کرد: بازرسانی در هر شعبه و پای هر صندوق رأی خواهیم داشت که به صورت محسوس و غیر محسوس بر اجرای انتخابات نظارت می‌کنند.

جعفری با بیان اینکه تخلفات عمدتاً در حوزه غیر اجرایی انتخابات است، گفت: ملاک ما قانون است و تمام سعی خود را برای اجرای مر قانون خواهیم کرد تا تمام بندهای انتخاباتی، ابلاغی از سوی رهبری اجرایی شود.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه مراجع و شرح وظایف در حوزه تأیید صلاحیت‌ها مشخص شده است، افزود: تأکید ما بر همه فرمانداران و کسانی که در حوزه انتخابات فعالیت می‌کنند این است که بستر لازم برای فعالیت همه احزاب و گروها را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه ۵۷ حزب مختلف در استان وجود دارد، ادامه داد: با بستر سازی لازم هیچ گونه دو گانگی را شاهد نخواهیم بود و از همه احزاب نیز حمایت‌های لازم انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در این دوره انتخابات، مستقلین حضور پرشورتری داشته باشند.

جعفری با اشاره به آمار داوطلبین دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در دوره قبل حدود ۸۵۵ نامزد در استان داشتیم که پیش‌بینی می‌شود امسال حدود هزار نفر در استان کاندیدای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی باشند.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تشریح کرد: همه احزاب اصرار بر حضور در این رقابت را داشته و دارند لذا از حداکثر توان خود استفاده خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امنیت کامل در استان برقرار است، افزود: برای حضور مردم هیچ گونه دغدغه‌ای نداریم چرا که امنیت کامل در استان از همه جهات برقرار است.

جعفری با تأکید بر اینکه اطلس امنیت انتخابات ایجاد شده است، گفت: مباحث امنیتی در ستاد امنیت انتخابات بررسی خواهد شد. در این حوزه نکته کلیدی ایجاد احساس امنیت روانی برای مردم است که از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در پایان با اشاره به آمار داوطلبان دوره قبل در استان، گفت: در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۸۵۵ نفر شرکت کردند که ۸۱۴ نفر در هیئت‌های اجرایی تأیید صلاحیت شدند، حدود ۳۱ نفر رد صلاحیت و ۱۱۴ نفر نیز انصراف داده بودند.