۵.۸ میلیارد دلار کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

بهروز قره‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۸ ماه امسال با احتساب میعانات گازی افزون بر ۱۷.۲ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادرشده است.

وی با بیان اینکه در هشت ماه امسال ۱۷.۲ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادرشده است تصریح کرد: محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، انواع آبزیان، سبزی و صیفی‌جات کالاهای صادراتی بوده که کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، قطر، برزیل، عراق و پاکستان مقصد صادرات این کالاها بوده است.

کاهش ۳۱ درصدی واردات و ترخیص کالا در گمرکات بوشهر

قره‌بیگی با اشاره به صادرات غیرنفتی از ۱۴ گمرک استان گفت: در هشت ماه امسال ۲۹۴ هزار تن انواع کالا از گمرکات استان بوشهر وارد گمرکات و ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش دارد.

مدیرکل گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: کره، چای سیاه، لاستیک، خودروی سواری، موز، یراق‌آلات، تخمه آفتاب‌گردان و قطعات خودرو از جمله واردات کالا از گمرکات استان بوشهر در ۸ ماه امسال بوده است.

وی ارزش کالاهای وارداتی را ۷۳۸ میلیون دلار دانست و گفت: ارزش کالاهای وارداتی از گمرکات استان بوشهر در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش دارد.

قره‌بیگی به درآمد گمرکات استان بوشهر در ۸ ماه امسال اشاره کرد و افزود: ۸۱۴ میلیارد تومان درآمد گمرکات استان بوشهر در ۸ ماه امسال وصول‌شده است.

مدیرکل گمرکات استان بوشهر با تأکید بر توجه به فراهم شدن بسترهای لازم برای توسعه خدمات بازرگانی خاطرنشان کرد: در راستای تسریع خدمات تجاری در گمرکات استان بوشهر ضمن تجهیز به سامانه جامع گمرکی تجهیزات موردنیاز تأمین و راه‌اندازی شده است.